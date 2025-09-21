Alfaro-Basconia, un reparto de puntos que hizo justicia

Abriendo bandas. El Alfaro encontró muchas opciones al abrir el campo, como con Garrido y Aitor por la derecha.

Ernesto Pascual Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:52 | Actualizado 11:57h. Comenta Compartir

La afición de La Molineta despidió en la tarde de ayer con ovación a los dos equipos. Más larga y ruidosa a los suyos, claro, pero también al tercer equipo del Athletic de Bilbao, jugadores juveniles que dejaron en el campo su buen hacer, su gusto por el balón y mucha energía. Ese aplauso fue el reconocimiento a un empate a uno que puede considerarse como justo.

Venían los cachorros bilbaínos de jugar y dejar buenas sensaciones el miércoles la Champions U19. Consciente de su calidad técnica y de su potencial físico, además de su intención de jugar el balón desde atrás y en todas las parcelas, el plan de partido de Óscar Gurría pasó por darles los primeros pases, esperarles sobre la medular y entonces negarles el avance y caer sobre el león con una presión asfixiante de dos contra el hombre con balón, buscar la recuperación y lanzarse por bandas. Con el aire en contra, bochorno ayer, le funcionó. Aunque los blanquillos no tenían tanto balón, llegaban al área por bandas y centros de Burusco y Garrido por la izquierda, de Sota y Aitor... Contó tres cabezazos que salieron altos en los primeros minutos.

Esa buena inercia ofensiva tuvo en el 13 un regate por la izquierda de Burusco, cuyo disparo bloqueó la defensa. En otra escapada, los blanquillos pidieron penalti en el 20 de Osipov en la carga sobre Aguado. En la siguiente, la calidad de Peciña le llevó a revolverse sobre la frontal y lanzar un disparo que expulsó el poste.

Alfaro León (Garrido, m. 59), Berzal (Dios, m. 78), Arturo (Losantos, m. 87) y Riccobene (Aguado, m. 87). 1 - 1 Basconia Sued (Quintero, m. 58), Lozano (Goñi, m. 58), Urzaiz (Ellakuria, m. 58), Oyono (Fernández, m. 70) y Zarandona (Carril, m. 76) . Goles: 1-0 min 64: Zaldua llega por detrás al segundo palo y remata con fuerza un balón puesto de falta por Sota. 1-1 min 81: Lozano se cuela entre defensa y portero alfareños con energía y pone el emapate.

El árbitro: Luis Fernando Alonso, con Antonio Morales y Pablo Lozano. Amonestó a Sota (m. 45) y Aitor (m. 90+) y al técnico Óscar Gurría (m. 68) por el Alfaro y a S

Incidencias: Alrededor de 450 personas en La Molineta, con presencia de familiares y seguidores del Basconia. Tarde soleada con el campo de juego algo seco en determinadas zonas pero apto para disputar el partido.

Después de la parada para refrescarse del calor, el inquieto Quintero probó a Ibáñez, que repelió de manos. La respuesta fue con una escapada de Jaime Dios, al verse cerrado buscó el centro y Burusco cabeceó alto. En uno de los pocos errores vizcaínos, Losantos se llevó un mal pase, se colocó el balón en la zurda y su disparo salió ligeramente alto al buscar con intención la escuadra. En la última jugada, la gran protesta: Losantos avanzó en campo defensivo, aguantó el pase a la par que Burusco se frenaba para no romper la línea. Salió el pase y la carrera para plantarse solo ante García. El línea marcó fuera de juego entre airadas protestas de la grada alfareña.

Con el aire a favor salió incisivo el Alfaro con un disparo lejano de Garrido. En el 54, Dios probaba por la izquierda y llegaba al disparo de Losantos desde la frontal que sacó la defensa. Eso sí, el Basconia tenía el control y el tempo. Y un peligro en el 61 en un saque de esquina.

A balón parado encontró puerta el Alfaro. En el 64, Sota puso una falta que llegó al segundo palo donde llegó desde atrás con toda la fuerza el central Zaldua.

Con el gol en la mochila, la concentración defensiva creció, el Alfaro era eficaz en el corte y barría en el suelo cualquier intento de salir con balón visitante. Sólo hubo una falta de entendimiento en una diagonal que llegó a área, ni defensa la interceptó ni Ibáñez llegó en su salida. Sí lo hizo desde atrás con potencia Lozano para poner el empate y el jarro de agua fría para los alfareños, que anhelaban su primera victoria de esta temporada.

En los últimos minutos, ambos buscaron el segundo, pero las defensas se impusieron. Martín birló un remate a Oyono en el añadido y la barrera frenó el disparo de falta desde la frontal de Urzaiz. Empate justo.

Comenta Reporta un error