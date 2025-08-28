El Alfaro suma a su defensa al central y lateral derecho riojano Álvaro Santos

Ernesto Pascual Jueves, 28 de agosto 2025, 11:29 Comenta Compartir

El Alfaro continúa reforzando su retaguardia. Avanzada la pretemporada, y tras la llegada desde el Subiza del central sub 23 Asier Benito hace una semana, el club blanquillo ha confirmado la incorporación del experimentado central y lateral derecho logroñés Álvaro Santos.

A sus 24 años, con sus 187 centímetros de altura, Santos cuenta ya con una amplia experiencia en las categorías de Segunda B y Segunda Federación, en las que ha disputado más de 150 partidos oficiales. Procedente de la Arandina en esta última temporada, ha ganado ese bagaje en una carrera que antes pasó por Las Rozas en la 2023-2024, por la Mutilvera en la anterior, CD Ebro, CF La Nucía, Mirandés B y Unionistas CF.

La directiva blanquilla pondera del jugador su inteligencia táctica, envergadura y capacidad de liderazgo para reforzar su defensa. «Me caracterizo por mi envergadura, mi lectura del juego y la comunicación constante. Tengo buen trato de balón y golpeo largo», se describe el propio jugador.

Álvaro Santos

Con este fichaje, cuerpo técnico y directiva refuerzan un área que ha sentido bajas como las de Balda o Parada por su marcha al Tudelano y por la ausencia durante unos meses de Iván Rubio, que ha de continuar la recuperación de su lesión en la rodilla.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Óscar Gurría disputó en la tarde noche de ayer su primer amistoso de pretemporada en La Molineta. Después de visitar a la SD Logroñés, a la Mutilvera y este sábado al Cirbonero, los blanquillos ganaron 1–0 al filial osasunista. Con unas 400 personas en La Molineta, fue un partido de dos equipos, uno que disputó 60 minutos pensando en el sábado para la Copa Federación en Pradejón y otro once que jugó media hora. Tras treinta minutos sin ver puerta y con dos ocasiones previas navarras, el gol alfareño llegó en una jugada bien hilada desde el centro del campo que remató Jaime Dios con un disparo raso cruzado. En el final del partido, el mayor de empuje de los jóvenes navarros superó a los blanquillos.