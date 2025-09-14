El Alfaro busca fortalecer su inicio en Eibar

El Alfaro confía en seguir compitiendo en Eibar y celebrar un buen resultado, como el empate del pasado domingo ante el Sestao River.

Sin prácticamente tiempo para aclimatarse, el Alfaro se topa en el inicio de esta temporada con tres de los gallos vascos de este grupo II de Segunda Federación. Dos recién descendidos de Primera Federación –Sestao River y Basconia en La Molineta– y el Eibar B al que visita este mediodía. Pero el empate brillante cosechado el pasado domingo ante su entregada afición espolea a los blanquillos, que vieron premiado con el primer punto su convicción por plasmar el objetivo inicial de esta campaña: competir.

Ese verbo adquirió la pasada temporada especial significado en La Molineta precisamente ante el Eibar B. Era el 9 de febrero, los guipuzcoanos visitaban La Molineta como líderes y un gol de Mario León dio el 1-0 a los blanquillos y catapultó sus aspiraciones hacia la permanencia.

En este inicio de curso, el Eibar B sufrió en la primera jornada el buen comienzo de la SD Logroñés, que le infringió un 2-0. Por ello, los alfareños esperan a un filial impetuoso, duro y con la necesidad de comenzar a puntuar en esta campaña.

Los alfareños confían en continuar las buenas sensaciones percibidas ante Sestao y Sanse

Por su parte, el Alfaro viaja buscando amortiguar y evitar que influya en este encuentro el cansancio del desplazamiento este miércoles a San Sebastián de los Reyes para disputar los dieciseisavos de la Copa Federación, sobre todo en un equipo en el que sus jugadores tienen otros trabajos. Y con una máxima, fortalecer el inicio de temporada demostrando que puede competir contra los grandes para encaminar el objetivo principal, salvar la categoría.

En ese sentido, el refuerzo llega tras el partido en Matapiñonera, en el que el Alfaro jugó de tú a tú ante todo un Sanse de la Segunda Federación madrileña. Sólo los penaltis le apartaron de pasar de ronda. «Competimos, que es a lo que íbamos. Los dos equipos tuvimos ocasiones para poder marcar. El empate fue justo... y los penaltis, una lotería», expuso el entrenador blanquillo Óscar Gurría tras el partido.

Tras ese examen, el Alfaro apenas ha tenido tiempo para enfocar el partido en Eibar. Pero mantendrá su filosofía de solidez defensiva y eficacia en ataque. El once en Madrid alternó jugadores con menos minutos ante el Sestao. Hoy lo barajará igual, partiendo de las bajas por lesión de Rubén Morillas y Álvaro Santos.