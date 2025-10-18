LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La Bodega del Tesoro

Visita, cata, degustación y hasta un concierto

La Rioja

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:56

La Bodega del Tesoro, una curiosa y atractiva iniciativa enoturística en Cuzcurrita de Río Tirón organiza, hoy mismo, una nueva edición de sus Encuentros entre ... Vinos. En esta cita se podrán disfrutar de los vinos de seis pequeños productores riojanos –Las Orcas, Carmen F. Uriarte, Clemente García, David Puras, La City y Dominio del Challao (Manu Michelini)– que sus propios autores explicarán.

