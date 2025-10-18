Visita, cata, degustación y hasta un concierto
La Rioja
Sábado, 18 de octubre 2025, 08:56
La Bodega del Tesoro, una curiosa y atractiva iniciativa enoturística en Cuzcurrita de Río Tirón organiza, hoy mismo, una nueva edición de sus Encuentros entre ... Vinos. En esta cita se podrán disfrutar de los vinos de seis pequeños productores riojanos –Las Orcas, Carmen F. Uriarte, Clemente García, David Puras, La City y Dominio del Challao (Manu Michelini)– que sus propios autores explicarán.
Además, habrá degustaciones, visita a La Bodega del Tesoro y hasta un concierto en vivo para amenizar la jornada. Las entradas se pueden comprar en labodegadeltesoro.com
