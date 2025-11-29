La vida sigue igual

Las ocho estrellas Michelin que alumbran el firmamento gastronómico riojano brillan este año, en igual número, pero con más intensidad. Mantener las distinciones de la ... Guía Roja no es fácil, pero los restaurantes riojanos hace años que si no suman, al menos, nunca restan. Algo que ya en sí se puede consolidar un éxito.

El más veterano de los restaurantes 'estrellados' de la región es El Portal de Echaurren. El establecimiento de Ezcaray fue el primero en aparecer en el directorio gastronómico más influyente del mundo. Lo hizo aupado por el toque vanguardista que un joven Francis Paniego le había dado a muchas de las recetas con las que su madre, Marisa Sánchez, llevaban años dando de comer en el Echaurren.

Corría el año 2004. Esa primera aparición de La Rioja en la Guía se vio acompañada por otra, que si bien no se anclaba en la comunidad autónoma, también tenía la firma del chef pelaire. En 2011, el cocinero conseguía su segunda estrella, pero por la dirección del restaurante del Hotel Marqués de Riscal en Elciego.

Francis, junto a sus hermanos Chefe y Marisa, en su momento, recogió el testigo de su madre y ahora, espera a ver si alguno de sus hijos o sobrinos se lo recogen a él y a sus hermanos.

De momento, el brillo de El Portal de Echaurren sigue creciendo y ya en 2014, se colocó en la siguiente categoría del Olimpo gastronómico, con la consecución de la segunda Estrella.

No es el único biestrellado de la región. Venta Moncalvillo también figura desde noviembre de 2022 en esa categoría, aunque la de los hermanos Echapresto ha sido una carrera de fondo. Empezaron a trabajar junto a su madre –en la pequeña localidad de Daroca de Rioja– en una humilde casa de comidas que alimentaba, principalmente los fines de semana, a los seteros y ciclistas que acudían a Moncalvillo y almorzaban antes de regresar a casa. Pero su esfuerzo, tesón y buen hacer, les ha llevado a irrumpir con fuerza en el panorama gastronómico nacional, con un restaurante que está en una de las localidades más pequeñas referenciadas en la Guía Michelin, y con un establecimiento que tiene más trabajadores que habitantes censados tiene el pueblo que los acoge.

En 2011 consiguieron la primera estrella, y en 2022 dieron un paso más al frente, al añadir la segunda. Entre una y otra, se les otorgó también la Estrella Verde (la única de La Rioja) por su compromiso con la sostenibilidad y el medioambiente, pero también por ejemplificar como nadie el compromiso con el terruño y el producto local que ellos trabajan en su huerta, y desde hace unos meses, en una granja muy próxima al restaurante.

Estos veteranos parecen tener garantizado el relevo, o al menos, la siguiente generación parece comenzar a involucrarse en los proyectos que rodean a Venta Moncalvillo.

El primer destino para las nuevas generaciones puede ser el Hotel Palacio de los Ángeles que se abrirá próximamente en Haro y donde Ignacio y Carlos Echapresto asumirán –cargados de ilusión– la dirección del área gastronómica con las miras puestas en conseguir un espacio gastronómico también referente en la comunidad autónoma y que pueda aspirar (aunque jamás los hermanos lo han verbalizado) a ser inscrito en la Guía Michelin con alguna estrella.

Proyectos más jóvenes

Los otros restaurantes riojanos que figuran en la Guía Roja responden a iniciativas más nuevas e impulsadas por cocineros jóvenes y que escenifican que la comida internacional tiene hueco tanto en la Guía Michelin como en el paladar riojano.

El tercer establecimiento riojano en conseguir un hueco en las páginas principales de la Guía fue Kiro Sushi. El alfareño Félix Jiménez ofrece en Logroño todas las técnicas orientales aprendidas durante su estancia en el país del sol naciente.

Félix Jiménez abrió su barra en octubre de 2015 (unos meses después consiguió su Estrella) y en julio de 2023 se trasladó a su actual ubicación donde él, personalmente, y ante sus seis únicos comensales por servicio, elabora las piezas de sushi que sirve en medio de un ritual que convierten la comida o la cena en una experiencia mágica que traslada al Japón más tradicional.

Tanto el proyecto de Iñaki Murúa y Carolina Sánchez, en Íkaro; como el de Gonzalo Baquedano y Mariana Sánchez, en Ajo Negro, responden a la fusión de la cocina de sus orígenes.

La Guía Michelin premió en 2019 la fusión en un menú de los saberes un vasco con gran conocimiento de la cocina riojana –Iñaki Murúa– y de una ecuatoriana, Carolina Sánchez. Propusieron una armonía de sabores e ingredientes que los inspectores premiaron con un 'macaron'. La propuesta del riojano Gonzalo Baquedano y la mexicana Mariana Sánchez camina en la misma línea, pero en este caso, la fusión se realiza entre la cocina tradicional riojana y la rica y variada gastronomía del país azteca.

Fueron incluidos por primera vez en la guía en 2023, después de que en noviembre de 2022 hubieran conocido en la gala de entrega que se les otorgaba una Estrella Michelin como premio a su trabajo.

Antes, en un ejemplo de precocidad también Nublo había sido inscrito en las páginas nobles de la guía. En julio de 2021 y el 15 de diciembre, la gala le elevó a las restaurantes con estrella. Habían pasado solo 6 meses desde que Miguel Caño –en aquel momento con otros socios– había abierto su restaurante en la zona de La Herradura de Haro.

Él, formado en las cocinas de Mugaritz, no apostó por ninguna fusión, sino por una cocina radical. Aquella que se puede hacer al fuego. Un horno de leña, una cocina económica y una brasa son sus herramientas.