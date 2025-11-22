LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Txomin Méndez abrió hace siete meses Lalü Wine, en la calle San Agustín, 2. MIGUEL PECHE

Txomin Méndez | Propietario de Lalü Wine

«Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»

Abrió su gastrobar hace siete meses en Logroño y en él aúna «buen servicio, buena atención y producto de la mejor calidad»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:35

Comenta

Txomin Méndez llegó a La Rioja por casualidad. Su actitud inquieta y enérgica, además de la búsqueda de un local que le permitiera desplegar su ... idea de negocio, le llevaron hasta una de las zonas gastronómicas más importantes de Logroño. En la calle San Agustín, en el local que había ocupado antes el Mesón Jabugo, abrió Lalü Wine, un gastrobar donde el buen vino y la buena comida van de la mano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»

«Quería recobrar la ilusión, porque el oficio se había vuelto un poco monótono»