Seguridad alimentaria, cuestión de grados

En la época estival se incrementan los problemas de salud vinculados a la ingesta de alimentos en mal estado; en ocasiones porque el calor acelera ... su descomposición; otras veces, por la rotura de la cadena de frío; también por una inadecuada manipulación o tratamiento en la cocina ya que los protocolos se relajan cuando el trabajo se intensifica...

La seguridad alimentaria es una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida entre el sector agroalimentario, los consumidores y las administraciones que tiene repercusiones en la salud de la población, los intereses de los consumidores y la economía de nuestro país.

Las medidas de prevención en relación con virus de transmisión alimentaria que podemos implementar en el hogar son similares a las adoptadas contra otras enfermedades de transmisión alimentaria.

Cinco claves para la inocuidad de los alimentos

1. Mantenga la limpieza

Las manos, las superficies y los utensilios de cocina utilizados se deben lavar a fondo después de manipular carnes, pescados, huevos, frutas y vegetales no lavados y cualquier otro alimento crudo.

Proteja los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales. En la nevera, deben estar separados los alimentos crudos de los cocinados, y estos últimos deben almacenarse en recipientes cerrados.

2. Separe alimentos crudos y cocinados

Separe las carnes rojas, la carne de aves y el pescado crudo de los demás alimentos. Use equipos y utensilios diferentes, como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos.

Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los crudos y los cocinados.

3. Cocine completamente

Los alimentos de origen animal se deben cocinar completamente antes de su consumo. En general los virus (norovirus, virus de la hepatitis A) son virus termosensibles, de manera que el cocinado completo y homogéneo a 90ºC durante al menos 90 segundos los destruye. En el caso de alimentos envasados, hay que tener en cuenta las condiciones de utilización reflejadas en el etiquetado. Si se indica que el producto se debe cocinar antes de ser consumido, no deberá emplearse para su consumo en crudo. Tras el cocinado, si no se van a consumir inmediatamente, los alimentos deben conservarse en refrigeración.

4. Mantenga los alimentos a temperaturas seguras

No deje alimentos cocinados a temperatura ambiente más de dos horas. Refrigere lo antes posible los alimentos cocinados y los perecederos (preferiblemente por debajo de 4ºC, carne picada por debajo de 2ºC, y productos de pesca frescos, no transformados descongelados, crustáceos y moluscos cocidos y refrigerados a temperatura de fusión del hielo 1-4ºC.) Mantenga la comida muy caliente (a más de 63ºC) antes de servir; y no guarde alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. No descongele los alimentos a temperatura ambiente.

5. Use agua y materias primas seguras

Seleccione alimentos sanos y frescos a través de proveedores que garanticen el origen de los alimentos y que éstos sean seguros. Use agua segura.

Lave las frutas, verduras y hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. No utilice alimentos caducados, sin etiquetado o en mal estado de conservación.

Se recomienda a los consumidores, restaurantes y minoristas que siempre manipulen y cocinen los moluscos bivalvos (ostras, navajas, almejas, mejillones) y otros mariscos de forma segura para ayudar a prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos. No coma moluscos bivalvos (ostras, navajas, almejas, mejillones) ni otros mariscos que estén crudos o poco cocidos. Cocínelos por completo antes de comerlos.