LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Los secretos del vino

Es recomendable conocer los aditivos que contiene el vino que se va a consumir para evitar reacciones no deseadas

José Enrique Campillo

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:56

Comenta

El vino es una bebida muy antigua en la humanidad, de miles de años, y que contiene alcohol, una sustancia que consumida en exceso y ... por determinadas personas puede afectar a la salud. Además, tiene algunas substancias que bien proceden de la uva o se producen en el proceso de fermentación (polifenoles) con ciertas propiedades beneficiosas. Pero, además, el vino puede contener diversos aditivos que se utilizan para facilitar su elaboración, para lograr su clarificación y estabilidad o para mejorar su sabor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  2. 2

    La huelga en Crown «paraliza la producción en la planta», destaca el comité
  3. 3

    La falta de un profesor en el grado de Obras del Batalla de Clavijo de Logroño «paraliza» al alumnado
  4. 4

    En ERTE desde julio las últimas cuatro trabajadoras de Ocio Sport, en la UPL
  5. 5

    El Casco Antiguo de Logroño continúa sumando edificios enteros de pisos turísticos
  6. 6 Los sindicatos rechazan el ERTE de ZF en Alfaro por «carecer de justificación»
  7. 7 Trabajo, talento y compromiso
  8. 8

    La Rioja deberá pagar a Sanidad 4,8 millones por la atención a riojanos en otras regiones
  9. 9 Uno de cada tres menores riojanos, 18.000, en riesgo de pobreza o exclusión social
  10. 10 Así fue la gala de los Premios Impronta 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Los secretos del vino

Los secretos del vino