La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin El Portal del Echaurren y Venta de Moncalvillo conservan sus dos estrellas mientras que Kiro Sushi, Ikaro, Ajonegro y Nublo tienen una

César Álvarez Logroño Martes, 25 de noviembre 2025, 21:51 | Actualizado 22:56h. Comenta Compartir

La Rioja mantiene su estatus en el firmamento Michelin. Después de la gala celebrada en Málaga no ha habido cambios en la distribución de los famosos 'macarons' en los restaurantes riojanos. Tras varios años de sorpresas, en esta ocasión, no ha habido grandes alegrías (más allá de las renovaciones), pero tampoco decepciones por perder las distinciones.

La Rioja sigue sin tener un restaurante triestrellado, aunque sigue con un doblete en la categoría de dos Estrellas, en la que figuran desde hace una década El Portal de Echaurren (la consiguió en 2014) y a la que se incorporó Venta Moncalvillo en 2022 poniendo a Ezcaray y Daroca de Rioja en el segundo escalón de la excelencia culinaria nacional.

Ninguno de dos biestrellados riojanos se encuentra en la capital, pero sí cuenta con varios de una Estrella. El primero en sumarse a este nivel fue Kiro Sushi, una barra de la comida japonesa más clásica, que con Félix Jiménez al frente llevó a Logroño a convertirse en un punto de referencia para los amantes de la comida asiática.

Después llegó la Estrella para Ikaro, un restaurante gobernado por una pareja formada por un vasco, Iñaki Murúa, con un profundo conocimiento de la cocina riojana, y la ecuatoriana Carolina Sánchez. Ambos practican una atractiva fusión de sabores y productos en su restaurante. También Ajo Negro vive de la fusión. En su caso son las cocinas de Gonzalo Baquedano, un cocinero riojano de amplia trayectoria, y la mexicana Mariana Sánchez maridaron su sueño y el resultado ha sido un restaurante en el que se mezclan los sabores y formas de hacer del país centroamericano con la cocina casera de La Rioja.

También mantiene su Estrella, Nublo. El restaurante de Miguel Caño es el único de esta categoría que no se ubica en Logroño. La zona de La Herradura en Haro, localidad natal del cocinero, ha visto como los inspectores –hace ya tres años- premiaban el buen hacer de un restaurante que sólo llevaba abierto seis meses cuando ya mereció una Estrella. En Nublo se rinde culto al fuego, elemento sobre el que pasan todos los elementos que salen a sus mesas. La brasa, la cocina económica, el horno de leña… son los aliados de Caño en una propuesta que ha sabido ir creciendo aún más con el paso de los años.

Lejos de La Rioja, en el Principado de Andorra, se encuentra Ibaya. Este restaurante puede presumir de tener la única Estrella del país vecino y contar con la dirección de Francis Paniego, por lo que la cocina que allí se practica también está relacionada con La Rioja, aunque sea el catalán Jordi Grau quien asume su dirección en el día a día.

El año pasado el restaurante del hotel Marqués de Riscal (Elciego, Álava) perdió la Estrella que había conseguido campañas antes, también bajo la dirección de Paniego. El cocinero de Ezcaray ha trabajado para recuperarla, pero aún deberá esperar. La Guía Michelin lleva sus ritmos y ha considerado que aún es demasiado pronto para volver a incluirlo en las páginas principales de su directorio.