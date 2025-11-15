La revolución llega a los grifos de cerveza

Los aficionados a la cerveza buscaban, hasta hace poco, aquellos establecimientos que servían Estrella Galicia. Era una marca que gozaba de un buen cartel entre ... los consumidores de esta bebida, pero que no era de las más habituales en la capital riojana.

Sin embargo, todo cambió hace apenas dos fines de semana, cuando una buena gestión comercial de la empresa gallega coincidió con un roce entre el distribuidor riojano del grupo Mahou-San Miguel y la matriz cervecera, que les llevó a romper relaciones después de mucho tiempo de infructuosas negociaciones.

Ahora Estrella Galicia es la marca de cerveza más servida en la capital riojana y su zona metropolitana, después de darle la vuelta al mercado.

Un equipo técnico de fuera reforzó al local para que los bares no tuvieran que parar de servir cerveza

En poco más de 48 horas (desde un viernes por la noche a la madrugada del lunes) un equipo de técnicos llegados de las regiones limítrofes se sumó a los de Logroño para ayudarles en el trabajo de desmontar los grifos de otras marcas e instalar los de la cervecera coruñesa.

Los cambios se realizaban, principalmente, por la noche cuando el bar estaba cerrado para que este no tuviera ninguna merma en su negocio por el cambio de marca de cerveza.

Simultáneamente, un equipo comercial (también reforzado con agentes de otras comunidades) formalizaba los acuerdos con los dueños de los establecimientos, aunque todo estaba más o menos claro. Los casi 150 locales que se pasaban a servir Estrella Galicia lo hacían por fidelidad al distribuidor que antes les proporcionaba la cerveza del grupo Mahou-San Miguel y que ahora lo podía hacer con Estrella Galicia: la empresa riojana Distribuciones Fontecha.

La maniobra suponía un varapalo importante para la empresa que perdía sus grifos de cerveza y un logro más que destacado para Estrella Galicia, que con esta nueva presencia en Logroño puede pasar a dispensar un millón y medio de litros más al año, según estima el distribuidor, tomando como base lo que antes servían las otras marcas.

La maniobra deja un sabor agridulce a Distribuciones Fontecha. Por un lado, lamenta acabar de una forma tan abrupta una relación, con sus marcas de siempre, que comenzó en 1956; pero por otra parte, reconoce que ha sido muy satisfactorio ver que la inmensa mayoría de los clientes le han seguido y como él cambiaba de marca, también lo hacían prácticamente todos los establecimientos que eran clientes suyos. «Esto ha sido algo que va más allá de las marcas. Yo soy el que tengo el trato con el cliente porque soy el que está en la calle como antes lo hicieron mi padre y mi abuelo, ahora vamos ya por la cuarta generación», señala Alberto Fontecha, responsable actual de la distribuidora riojana.

«Creo que no es el trato que merecía mi familia después de tantos años de lealtad; pero al final, nosotros vamos a seguir ahí, en la calle», lamenta el distribuidor riojano.