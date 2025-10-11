LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La musaka: el emblemático gratinado griego de berenjena y carne

La Musaka (Moussaka) es uno de los platos más icónicos de la gastronomía griega

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 11 de octubre 2025, 10:59

  • Comensales

    4

Categorías

Comida o cena

Ingredientes

  • 2-3 berenjenas grandes, cortadas en rodajas de 1 cm de grosor; 2 patatas medianas, cocidas y cortadas en rodajas de 0.5 cm; 500 g de carne picada (cordero, ternera o una mezcla); 1 cebolla grande, picada finamente; 2 dientes de ajo, picados; 1 lata (400 g) de tomates triturados; 1/2 taza de vino tinto seco (opcional); 1 cucharadita de canela molida; 1/2 cucharadita de nuez moscada rallada; 1 cucharadita de orégano seco; Sal y pimienta negra al gusto; Aceite de oliva virgen extra; 50 g de mantequilla; 50 g de harina de trigo; 500 ml de leche (entera o semidesnatada), caliente; 1/2 cucharadita de nuez moscada rallada; una pizca de sal; 1 yema de huevo (opcional, para cremosidad); 50 g de queso parmesano o kefalotyri rallado (para la bechamel y espolvorear)

Preparación

  • Se lavan las berenjenas y se cortan en rodajas. Se espolvorean con sal y se dejan reposar en un colador durante 30 minutos para que suelten el amargor. Se enjuagan y se secan muy bien. Se fríen ligeramente en aceite de oliva en tandas hasta que estén doradas y blandas. Se escurren sobre papel absorbente. Si se usan patatas, se hierven o se asan cortadas hasta que estén cocidas pero firmes

Aunque la idea de un plato en capas con berenjena y carne es común en varias cocinas de los Balcanes y Oriente Medio, la versión ... griega moderna es la más famosa y distintiva.

