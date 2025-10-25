Real Divisa. Una bodega nacida en el siglo XII

Alrededor de 1098 el príncipe Ramiro de Navarra (nieto del Rey García III) se casó con Elvira Cristina (hija del Cid). Esta rama de la ... Casa Real de Navarra creó Bodegas de la Real Divisa en el siglo XII en Ábalos y, por ello, puede ser considerada no solo una de las más antiguas de España sino también de Europa.

La bodega debe su nombre a la que se cree fue la primera Orden de Caballería de España (Orden de la Real Divisa o de la Terraza) que adoptó como símbolo la jarra con azucenas, un símbolo antiguo estrechamente relacionado con la Casa Real de Navarra, y que corona la puerta principal de entrada a la bodega riojana, un edificio románico de gruesas paredes.

Actualmente, la propiedad de la bodega sigue en las mismas manos familiares que las crearon y cuyo primogénito ostenta el título de Marqués de Legarda, que actualmente detenta el titular de la bodega, Martín Fernández de Navarrete.

La bodega dirige toda su producción a los vinos de calidad, como ha hecho a lo largo de su longeva historia –el bisabuelo de Martín fue el primer español en ganar una medalla en la Exhibición de Burdeos– apelando siempre a los métodos tradicionales, para lo cual recurre a la fruta que le dan sus viñas viejas, que se vendimian cuidadosamente a mano y, como están situadas en un entorno muy próximo a donde se ubica la bodega, «permite que las uvas en poquísimos minutos estén en la instalación y puedan iniciar una fermentación de forma natural», explica el Martín Fernández de Navarrete. En la bodega solo se elabora vino con las uvas de las 38 hectáreas propiedad de la familia, que ahora viven un periodo de transición hacia la producción ecológica certificada, aunque hace ya tiempo que abandonaron los tratamientos químicos.

En el interior de la bodega, un edificio señorial cuyas paredes se adornan con una colección de pinturas de varios siglos, se guardan algunos tesoros en forma de maquinaria antigua (en el exterior una malacate traído de Burdeos en 1895 da la bienvenida al visitante) y que son dignas de un museo: estrujadoras, encorchadoras, bombas manuales... se encuentran junto a otra reliquia de la historia del Rioja: la mesa expositora sobre la que se exhibieron los primeros vinos riojanos –Marqués de Legarda– en la Feria de Burdeos, en el año 1895 y que fueron galardonados con una medalla de bronce.

El paseo por el edificio permite caminar en paralelo al recorrido que realiza el vino en su proceso vital, desde que entra en forma de uva hasta que se despide en botella.

Los depósitos tanto de acero inoxidable como de hormigón, una pequeña parte del parque de barricas –50 unidades– de roble francés (el grueso, por razones de espacio, reposan en otra nave cercana y ahí se añaden también barricas de roble americano) o el botellero donde se afina el vino en su última etapa antes de salir al mercado y donde reposan, entre otras, las botellas que quedan de la añada de 1920 –la primera que fue calificada como excelente en la historia del Rioja– y que ofrecen la particularidad de tratarse de botellas únicas, todas diferentes entre sí, puesto que se trata de vidrio soplado artesanalmente.

F. D.

Varios tintos y un blanco

Martín Fernández de Navarrete apunta que esta bodega tradicional, que ofrece una clara visión de cómo se elaboraban antes los vinos de Rioja, «puede parecer incómoda para trabajar, pero en la mayoría de los casos no lo es. De hecho, las modernas bodegas –frecuentemente– tratan de imitar el modelo de las antiguas como esta». Así, en esta bodega riojalteña, que se mantiene en producción ininterrumpidamente desde el siglo XII, se elaboran diferentes referencias tintas (Crianza, Reserva y Gran Reserva, así como el vino de alta expresión Reserva de la Familia) etiquetadas como Marqués de Legarda o también Real Divisa, Garaizabal o Draco, en el caso de los vinos de autor; a los que más recientemente se ha unido uno vino blanco cuyo origen está en solo 2.000 kilos de uva.

Vinos como Draco o Marqués de Legarda Reserva de Familia no se elaboran todos los años, sino en las ocasiones en las que las cosechas ofrecen la calidad necesaria para que bajo la dirección de Amaya Urbina (enóloga de la bodega desde 2004) se puedan etiquetar vinos de alta expresión.

Los vinos que elabora la bodega encuentran su destino en un 75% en el mercado nacional (donde encuentran acomodo en los circuitos de los mejores vinos) mientras que un cuarto de la producción se dedica a la exportación. Martín Fernández de Navarrete subraya que la bodega cuenta con generaciones de clientes. «En algunos casos, eran clientes los abuelos, lo fueron también los padres y ahora siguen siéndolo los hijos», se felicita.

El actual Marqués de Legarda reconoce que el valor del legado recibido de sus antepasados está en que se ha ido adaptando a los tiempos, pero «con una actualización, nunca con una sustitución, lo que ha permitido que se conserve buena parte de la historia en forma de cuadros, maquinaria, utensilios...», afirma.