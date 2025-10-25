LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un ricón donde se ubican algunos depósitos de madera. F. D.
Enoturismo

Real Divisa. Una bodega nacida en el siglo XII

La bodega de la Real Divisa lleva elaborando vino en Ábalos durante los últimos nueve siglos de forma ininterrumpida desde que una rama de la familia real de Navarra la fundara, en torno al año 1098

César Álvarez

César Álvarez

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 08:31

Comenta

Alrededor de 1098 el príncipe Ramiro de Navarra (nieto del Rey García III) se casó con Elvira Cristina (hija del Cid). Esta rama de la ... Casa Real de Navarra creó Bodegas de la Real Divisa en el siglo XII en Ábalos y, por ello, puede ser considerada no solo una de las más antiguas de España sino también de Europa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abre en la calle Segundo Arce el primer supermercado del barrio de El Campillo
  2. 2

    «Un perro me arrancó la boca y me está arruinando la vida»
  3. 3

    El vuelo de Logroño a Madrid aumenta las plazas pero tardará veinte minutos más
  4. 4 La Guardia Civil investiga a cuatro personas por el hurto de 500 kilos de uva en Briones
  5. 5

    Una amiga íntima de la víctima niega que quisiera separarse: «Él siempre estaba pendiente de ella y ella de él»
  6. 6

    El vuelo a Madrid cambia de avión: así era el CRJ-200 y así es el ATR 72
  7. 7

    El Cubo del Revellín sólo abrirá los fines de semana con la custodia de la Policía Local
  8. 8 Afecciones en la N-232 del 27 al 30 de octubre por la pavimentación de la A-68
  9. 9

    Las licencias de obra y primera ocupación enfrentan a constructores y Ayuntamiento de Lardero
  10. 10

    La guardería de Albelda mantendrá el comedor «hasta que se agoten las existencias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Real Divisa. Una bodega nacida en el siglo XII

Real Divisa. Una bodega nacida en el siglo XII