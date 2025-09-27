Queso Camerano. Del monte a la mesa

Gonzalo de Berceo, en los inicios del siglo XIII, escribió en su obra Milagros de Nuestra Señora: «Unas tierras dan vino, en otras dan dineros,/ ... En aguna Çevera, en alguantas carneros/ Fierro traen en Alava e cunnos de azeros,/ Quesos dan en ofrendas por todos los camberos». Esa es la primera referencia escrita a un queso típico de La Rioja, que se elaboraba en Los Cameros y que después de años en franca decadencia, se comenzó a recuperar hace 20 años, dio lugar a una Denominación de Origen (que se constituye en 2009 y tres años después recibe el aval de la Unión Europea) y hoy día produce 45.000 kilos al año, de los que el 95% se destina al consumo nacional aunque también llega a países como Alemania, Estados Unidos, Polonia, Panamá y Chile.

Actualmente, cada año se producen 45.000 kilos de queso amparados por la Denominación

El Queso Camerano es el resultado de un proceso que, en algunos aspectos, sigue prácticamente inalterado respecto al que conoció Gonzalo de Berceo en pleno Medievo.

Y ese proceso arranca en los montes y pastos de Los Cameros, origen de la leche que da lugar a la singularidad del queso riojano.

Actualmente, son doce las explotaciones ganaderas que albergan las cabras de las razas Serrana, Murciana–Granadina, Malagueña y Alpina, y sus cruces que – además de contribuir a la conservación de los paisajes y la biodiversidad del entorno– producen esa leche «rica en nutrientes, digestiva y versátil», según dicen desde la propia Denominación.

Son explotaciones pequeñas de ganadería extensiva, casi siempre de carácter familiar, que no cuentan con un gran número de cabezas de ganado, pero que nutren de leche a las cuatro queserías que elaboran quesos con el sello de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Queso Camerano.

Queso con diferentes curaciones. DOP QC Queso fresco. DOP QC Sección de un queso camerano curado. DOP QC 1 /

El hecho de que, durante prácticamente todo el año, las cabras se alimenten libremente de pastos naturales –en un régimen de casi semilibertad– repercute en la calidad de una leche que es recogida, prácticamente a diario, para elaborar las diferentes piezas.

El ganadero, que recibe el apoyo y asesoramiento de la DOP cuida por el bienestar de sus animales sabedor, no sólo de que son su medio de vida, sino por el compromiso en la búsqueda de la máxima calidad para su leche que luego se traduce en la riqueza de sabor y la complejidad aromática de los quesos elaborados con ella.

Parte final del proceso

En las cuatro queserías amparadas por la DOP (Quesos Celia en Arnedo; El Alto Cidakos en Arnedillo; Roca de Cabra en Ortigosa de Cameros y Lácteos Martínez en Haro), el proceso sigue según los cánones tradicionales para cualquiera de los tres tipos de queso incluidos en la Denominación: fresco, semicurado y curado. De sabor fresco y lácteo en sus variedades tiernas, y con notas más complejas en los semicurados y curados, es fiel reflejo del pasto de cada estación y de la geografía heterogénea regional.

En todos ellos, y al margen de la etiquetas distintivas, resulta clave para reconocer un auténtico Queso Camerano su fisonomía: corteza natural, su forma cilíndrica y las marcas de la cilla, molde de mimbre trenzado que se usa en su elaboración. Su peso (de 200 gramos a 1,2 kilos) también es otro de los elementos distintivos.

Hoy en día, 'Queso Camerano' es la DOP de queso de cabra más al norte de España. El papel de su Consejo Regulador es «gestionar, defender y comunicar la marca de calidad Queso Camerano; coordinar a ganaderos y queserías; y garantizar siempre el origen del producto», señala Javier Martínez, presidente de la Denominación. «Nuestro objetivo común es dar valor a la marca y asegurar su futuro».