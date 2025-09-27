LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Un rebaño de cabras alimentándose con pastos naturales. DOP Q.C.

Queso Camerano. Del monte a la mesa

El proceso de producción del Queso Camerano arranca en los pastos donde se alimentan las cabras que dan su leche para elaborar un alimento artesano del que dio cuenta Gonzalo de Berceo

Sábado, 27 de septiembre 2025, 09:18

Gonzalo de Berceo, en los inicios del siglo XIII, escribió en su obra Milagros de Nuestra Señora: «Unas tierras dan vino, en otras dan dineros,/ ... En aguna Çevera, en alguantas carneros/ Fierro traen en Alava e cunnos de azeros,/ Quesos dan en ofrendas por todos los camberos». Esa es la primera referencia escrita a un queso típico de La Rioja, que se elaboraba en Los Cameros y que después de años en franca decadencia, se comenzó a recuperar hace 20 años, dio lugar a una Denominación de Origen (que se constituye en 2009 y tres años después recibe el aval de la Unión Europea) y hoy día produce 45.000 kilos al año, de los que el 95% se destina al consumo nacional aunque también llega a países como Alemania, Estados Unidos, Polonia, Panamá y Chile.

