La mesa espera la llegada de la pera

En unas pocas semanas comenzará a recogerse en La Rioja la cosecha de peras. Buena parte de ellas están amparadas por la Denominación Peras ... de Rincón de Soto, aunque también son muchos los kilos que quedan fuera.

Además, de la riojana están las Denominaciones de Origen Protegida de las peras de Jumilla (Murcia) y Lérida (Cataluña). La de Jumilla es de color amarillo, con fondo verde, de pulpa blanca, jugosa y sabor muy dulce. La de Lérida se corresponde con la pera blanquilla, la limonera y la conference.

La de Rincón de Soto se define como una pera grande, alargada y con un color verde más intenso, con una piel rugosa.

Las peras al vino constituyen uno de los platos más típicos de la gastronomía tradicional riojana

De un tipo u otro, con DOP o sin ella, se pueden encontrar peras prácticamente los doce meses del año, de ahí su gran consumo y popularidad.

Cada mes tiene su pera, por esa abundancia de variedades que llenan los expositores de las fruterías a partir de junio y hasta diciembre.

Pese a su apariencia frágil es una fuente de energía rápida. La mayor parte de sus calorías se encuentran en forma de azúcares, aunque debido a la presencia de levulosa es muy bien tolerada por los diabéticos.

De fácil y rápida digestión, siempre que esté tierna y madura, es un bálsamo medicinal para quienes tengan un aparato digestivo delicado, sobre todo si la comen cocida. Es astringente y también favorece la eliminación de ácido úrico. Y para aquellos que estén en pleno proceso de perder unos kilos de más, es una buena compañera pues ayuda a combatir la retención de líquidos y tiene poco contenido calórico.

Es excelente tanto para los niños, como para las personas mayores por cuanto facilita el crecimiento óseo, depura el organismo, aporta calcio y facilita la descalcificación de las arterias.

Su producción mundial está limitada a zonas con clima templado. Es muy popular en China, más incluso que la manzana, sobre todo los tipos orientales. España ocupa un buen lugar en este ranking, por detrás de China, Italia y Estados Unidos.

Con ella se pueden preparar zumos y licuados; también es buen ingrediente para ensaladas, con lechugas variadas (sobre todo endibia y berros) y frutos secos. En compota, para enriquecer tartas o crepes, o sencillamente asadas, potenciando su sabor con jengibre, canela o anís estrellado. En nuestra región son muy comunes las peras al vino.

Lo mejor es comerlas rápido, si no, para conservarlas hay que ponerlas en la parte baja de la nevera no más de dos o tres días.