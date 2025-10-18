LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Lourdes Viel, con sus pavlovas. Miguel Peche

Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador

Lourdes Viel y Tomás Moreschi están al frente de Luvi, que pone el toque dulce y argentino al Mercado del Corregidor con una propuesta cimentada en elaboraciones muy cuidadas y sabrosas y un concepto basado en las tartas por encargo y para llevar en porciones

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:24

Lourdes Viel y Tomás Moreschi empaquetaron hace casi cuatro años su vida en Argentina y se trasladaron, acompañados de una mochila cargada de sueños, a ... España; más en concreto, a Logroño, donde residía la hermana de ella. Atrás quedó el primer emprendimiento de Lourdes Viel, su negocio de pastelería. Al pasar los meses, veía que esa oferta dulce que tanto significaba para ella no la encontraba en la capital riojana. Así que decidió elaborarla ella misma.

