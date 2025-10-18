Pastelería Luvi, un paraíso que mana del obrador

Lourdes Viel y Tomás Moreschi empaquetaron hace casi cuatro años su vida en Argentina y se trasladaron, acompañados de una mochila cargada de sueños, a ... España; más en concreto, a Logroño, donde residía la hermana de ella. Atrás quedó el primer emprendimiento de Lourdes Viel, su negocio de pastelería. Al pasar los meses, veía que esa oferta dulce que tanto significaba para ella no la encontraba en la capital riojana. Así que decidió elaborarla ella misma.

Comenzaba su segundo emprendimiento. Y junto a su pareja Tomás Moreschi, aprovecharon la oportunidad de abrir una nueva pastelería en uno de los puestos del Mercado del Corregidor. «Vivimos aquí al lado y montarlo en el mercado nos iba a resultar más sencillo. En aquel momento yo trabaja en un bar y Tomás, en Escala –es diseñador gráfico–. Él se ha encargado de todo lo relacionado con la marca y la identidad de la marca y yo de las manos –bromea mirándose esa parte del cuerpo con la que elabora cada producto que sale de su obrador–». El color azul cobra especial protagonismo tanto en el diseño de la marca como en el propio puesto. «Dicen que el paraíso pinta de azul», reza su lema. Y lo demuestran en forma de un mar de dulces a lo largo de un mostrador que ya se les ha quedado pequeño.

Levantaron la persiana de su tienda el 29 de abril. «Justo un día después del apagón general, lo que lo hizo todavía más estresante», recuerda Lourdes Viel. Luvi –abreviatura de su nombre y apellido– lleva desde entonces acompañando a quienes visitan el Mercado del Corregidor. Ofrecen tartas por porciones y también por encargo, con un mínimo de 48 horas de antelación.

Destaca su obrador a la vista. «Siempre lo tuvimos claro. Queríamos que la gente pudiera ver cómo elaboramos todo. En muchos sitios, la pastelería está casi toda industrializada; nosotros les mostramos un poco la verdad. Cómo trabajamos y que vean que todo es muy natural». Así que no es raro ver a Lourdes dando los últimos detalles a las tartas, preparando cookies u horneando bizcochos sin harina. En sus elaboraciones tiene muy en cuenta la fruta de temporada y va cambiando el catálogo de tartas «para apoyarme un poco más en los sabores según cada estación del año».

El concepto que desarrollan en Luvi tiene muy en cuenta la calidad de la materia prima empleada. «Trabajamos con mantequilla, no usamos nada de preparados ni premezclas. Todo lo elaboramos desde cero aquí, con sus respectivos procesos». No hay lugar para las prisas.

El obrador está a la vista. «Queremos que la gente vea cómo trabajamos y que todo es muy natural»

Su mostrador lleno de post-it de colores con comentarios positivos son su mejor feedback. «Corrimos un riesgo, porque quizá la gente no esté tan acostumbrada a este tipo de pastelería. Tenemos un público bastante joven que por el tema de redes está más animado, pero hemos encontrado, igualmente, una buena recepción por parte de personas mayores que vienen a comprar algo para sus nietos o, simplemente, están abiertos a probar algo distinto como puede ser un lemon pie (limón y merengue italiano)».

Precisamente esa es una de sus tartas más demandadas, junto a los alfajores, sus cookies o la tradicional tarta de queso. Pero junto a estas opciones han encontrado sitio sus crumbles, brownies, pavlovas, la tarta de chocolate con frutos rojos o la carrot cake. «Tenemos ahora mismo una cookie del mes, que es la de pistacho, chocolate blanco y limón; también otra de chocolate semiamargo con escamitas de sal, porque intentamos jugar con los contrastes». Y como guiño a su tierra los alfajores se sitúan junto a sus chipás de queso, preparados con fécula de yuca. «Lo comes calentito y está buenísimo».

Tienen más proyectos en mente, pero de momento prefieren ir poco a poco, porque al final, como en pastelería, las cosas bien hechas requieren su tiempo.