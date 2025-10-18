LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Salsa de chiles

Una original sopa de pescado

Carlos Maribona

Carlos Maribona

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:57

Una sopa es una elaboración culinaria líquida que puede contener ingredientes sólidos». Esta es la definición que da la Fundación Alicia, un referente en el ... ámbito gastronómico y nutricional, en su estupendo libro 'Sopas', editado por Planeta Gastro en 2020. Un plato universal que tiene mil caras, dependiendo del país en que se elabore. E incluso dependiendo de las distintas regiones, como ocurre en España, donde en cada comunidad encontramos sopas muy diferentes entre sí, siempre ceñidas a las tradiciones y a los productos locales. Una de las sopas más populares en todas las regiones costeras de nuestro país es la de pescado, con distintas variantes en cada zona, e incluso en cada localidad, siempre en función de la tradición culinaria local y de los pescados y mariscos que se capturen en sus aguas. Lo habitual es utilizar pescados de roca y de descarte, que tienen menos valor en el mercado y sin embargo presentan una carne más dura y sabrosa, aunque en ocasiones se recurre a peces más valiosos como el rape. También pueden añadirse crustáceos o moluscos, pero siempre en pequeña cantidad porque de lo contrario estaríamos hablando de una sopa de marisco.

