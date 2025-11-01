LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dorsaf, con dos tabletas de este dulce viral. Sonia Tercero
Pastelería

Chocolate Dubái. El dulce más buscado

Este producto, que ha pasado de ser un antojo a convertirse en viral en menos de cuatro años, se elabora con chocolate con leche, crema de pistacho y kataifi, que es el que pone el punto de originalidad

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:45

Comenta

En 2019, Khaled Alsmi abrió en la calle Cigüeña un obrador desde donde elabora repostería tradicional de su país, Siria. Él, como muchos otros compatriotas, ... se vio forzado por la guerra a abandonar su país. Y recaló en Logroño junto a su mujer, Dorsaf, con quien regenta Pastelería Damasco y continua con el legado que su abuelo y su padre tan bien le habían sabido transmitir. El principal obstáculo ha sido el lenguaje. Con 45 años, Alsmi se vio en un país nuevo y se tuvo que enfrentar también a un idioma nuevo. Es Dorsaf quien se expresa sin problemas en castellano y también es ella quien le animó en septiembre de 2024, siguiendo las tendencias que veía en Instagram y Tik Tok, a ofrecer en su pastelería artesana uno de los productos más demandados, el chocolate Dubái.

