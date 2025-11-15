«En hostelería no puede faltar ni la constancia ni el tratar de mejorar siempre»

D ecir adiós al sueño de una vida no es fácil. No lo fue para Adolfo Sáenz, que el 28 de febrero cerró su etapa ... en El Muro, bar-restaurante que había abierto en el año 1988 y que a lo largo de estas casi cuatro décadas había logrado convertir en una referencia en la calle Laurel. Pero despedirse sabiendo que El Muro iba a continuar tal y como él lo había planteado en los últimos años mitigó, en cierto modo, el mazazo de un adiós expresado antes de tiempo. Las negociaciones para traspasar su local fueron sencillas. Enfrente tenía a dos amigos, Noelia Binaburo y José Antonio González, dispuestos a asumir las riendas del negocio y contar para ello con las mismas personas que integraban hasta entonces la plantilla. Mismo personal y misma propuesta gastronómica, porque «si algo funciona para qué lo vas a tocar», reconocen al unísono los actuales propietarios.

Ni el sector (hostelero) ni la zona (La Laurel) les eran desconocidos. Noelia Binaburo, tras pasar dos décadas en otro trabajo, vio la oportunidad en 2017 de coger lo que fue durante mucho tiempo Casa Pali, para convertirlo, junto a otros socios, en Torres Laurel. Después de la pandemia, en 2021, montó su propio bar de pinchos, La Fontana, justo al lado de El Muro –el local había formado parte anteriormente de El Muro, pero Adolfo Sáenz, dividió en dos el bajo para convertirlo en dos negocios independientes–.

José Antonio González, por su parte, aterrizó en el sector en marzo de 2019. Transformó el bar Diagonal en La Esquina del Laurel –también cuenta con otro local en la plaza San Agustín, El Verraco–. «En mi casa siempre se ha emprendido y desde bien pequeño he tenido ese entusiasmo por emprender y montar un negocio. Mi abuelo tenía su propio negocio que luego pasó a mis tíos. Mis dos tíos mayores tenían una fábrica de puerros y zanahorias; mi otro tío, una fábrica de carne de cerdo. Mi padre es el único que no era autónomo. Estaba de camarero en otro sitio y surgió la oportunidad de abrir un bar en La Laurel y la aproveché».

A Noelia Binaburo le viene de familia el sector. «Mi abuela tenía bar, mi madre tenía bar. Soy cocinera de profesión. Desde bien pequeña tuve bien claro que quería cocinar y estudié hostelería». La cercanía con Adolfo Sáenz les permitió llegar a un acuerdo de manera muy rápida. Lo cogieron «porque no nos lo pensamos. Si lo llegamos a pensar, igual no lo hacemos», bromea Noelia.

Ella y José Antonio ya habían hablado previamente de buscar un local juntos para estar de socios y El Muro satisfacía lo que andaban tanteando. «No hemos tocado nada. Seguimos exactamente igual. Tenemos el mismo personal, los mismos pinchos, el mismo menú», detalla. Y pese a la opinión de muchos que tildaban su ocurrencia de locura, estos ocho meses han refrendado que acertaron en su decisión de sumar un nuevo negocio. «Al final es un sitio muy tradicional de los que ya no quedan, donde es posible encontrar cocina riojana. No es tan fácil poder comerte unas patatas a la riojana o unas chuletillas en Logroño».

«El personal lleva muchos años trabajando en El Muro. Hay algunos que suman dos décadas», comenta José Antonio. «Todos nos hemos entendido desde el primer día», recuerda. Y a él (por Adolfo) «le gustó que nuestro proyecto no contemplase tirar el interior del bar, porque al fin y al cabo él llevaba aquí toda la vida –tenía 21 años cuando lo abrió–. Eso creo que le terminó de convencer», añade Noelia.

Y como un reloj bien engranado, la maquinaria funcionó de igual modo que lo había venido haciendo con la anterior propiedad. La comida tradicional riojana es su punto fuerte. Platos caseros muy valorados por sus clientes, muchos de ellos habituales, que han sabido encontrar un lugar donde poder comer «como si estuvieran en casa. Son elaboraciones que hacemos con producto riojano, preparadas con mucho cariño. Los empleados lo cuidan todo como si fuera suyo», subraya José Antonio.

La receta del éxito de El Muro reside en dos aspectos. El primero, «un trato supercercano, sobre todo los que están de cara al público, que cuidan a los clientes como familia. El pilar fundamental son los trabajadores. Si no tienes unos empleados que te acompañan, es complicado», asevera José Antonio. Y lo segundo, desde el punto de vista gastronómico, «la comida es como la de toda la vida, con muy buena calidad y a un buen precio», resalta Noelia. Ambos coinciden, además, en apuntar a que en su negocio «nunca puede faltar la constancia y el tratar de mejorar siempre y superarnos».