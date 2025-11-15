MielEzcaray gana el premio a la mejor miel de zarza elaborada en España

La miel de zarza que ha elaborado, por primera vez este año, MielEzaray ha conseguido el premio a la mejor de España, otorgado por ... la revista referente del sector de la apicultura, Mieladictos.

Víctor Esteban es el productor de esta miel cuyo origen hay que buscarlo en las zarzas de Ezcaray, en concreto en las de las zonas de Santa Bárbara y en la del valle, en un área próxima a Zaldierna.

Este año era la primera vez que MielEzcaray elaboraba este tipo de miel. «Había visto que había subido el precio porque es una miel que se valora mucho y se cotiza bien por su dificultad, y la verdad es que vi que había sido un buen año tanto por calidad como por cantidad», comenta Víctor Esteban.

Vista esa calidad, su entorno le animó a acudir con ella al concurso. «No me había presentado nunca, pero me dijeron que enviara las muestras, lo hice y gané», reconoce Víctor Esteban con orgullo.

El concurso se realiza en dos fases. Primero se elige la mejor miel por su origen. «Cada productor solo puede presentar una, y yo presenté la mía de zarza. Un panel de cata elige la mejor, y ahí es donde yo gané», explica. «Luego la mejor de cada categoría pasa a otra fase para elegir la mejor miel de España en general, y ahí ya no gané. Casi siempre lo hacen las de lavanda o brezo que son las más populares, pero yo estoy tremendamente contento», explica este apicultor de Ezcaray que se encuentra actualmente en plena preparación de sus colmenas para afrontar el invierno. «Hay que prepararlas para el frío y para una época en la que en el monte no habrá comida», dice.