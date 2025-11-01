Luis Arrufat publica un libro sobre arroces
E.P.
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51
El cocinero castellonense Luis Arrufat –que desde hace algún tiempo es chef asesor del Wine Fandango y también de Fandango Formentera y Fandango Baqueira– ha ... publicado el libro 'Arroz. Técnica y esencia' como manual para profesionales y aficionados a la gastronomía, con la descripción del ingrediente, sus características, variedades y propiedades nutricionales, sus sistemas de cultivo, sus técnicas para cocinar y treinta recetas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión