Wine Fandango

Luis Arrufat publica un libro sobre arroces

E.P.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51

El cocinero castellonense Luis Arrufat –que desde hace algún tiempo es chef asesor del Wine Fandango y también de Fandango Formentera y Fandango Baqueira– ha ... publicado el libro 'Arroz. Técnica y esencia' como manual para profesionales y aficionados a la gastronomía, con la descripción del ingrediente, sus características, variedades y propiedades nutricionales, sus sistemas de cultivo, sus técnicas para cocinar y treinta recetas.

