Luis Gustavo de Queiroz, a las puertas de su local. Sobre estas líneas, jamones de Los Romeros de Alanís. SONIA TERCERO

El Saborío: cuando el jamón es la estrella

Bocadillos, pulguitas y raciones protagonizan la carta de este local que trabaja con la marca sevillana Los Romeros de Alanís

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 1 de noviembre 2025, 09:45

La zona de Las Cien Tiendas de Logroño cuenta desde el pasado 6 de agosto con un nuevo establecimiento hostelero. Bajo el nombre de El ... Saborío –juego de palabras entre sabor y Rioja–, Luis Gustavo de Queiroz abrió un local donde el producto estrella es el jamón. Raciones, bocadillos y pulguitas redondean la propuesta informal de una carta corta, pero que condensa la filosofía de este joven emprendedor: su apuesta por la calidad del producto con el que trabaja –el jamón lo corta a mano–.

