Un plato sencillo, elaborado con productos locales muy comunes
La Rioja
Sábado, 15 de noviembre 2025, 12:45
Para elaborar esta receta sencilla, con productos muy comunes, se empieza por poner a cocer los puerros (que previamente se habrán limpiado cuidadosamente) en una ... cacerola con agua caliente y sal.
En otra cazuela, se ponen a sofreir los ajos laminados, la papada troceada y el chorizo desmenuzado hasta que se doren. A continuación, se corta el pan duro en rebanadas muy finas y se va incorporando al sofrito, removiendo para que se desmigue y se empape del aceite. Después, se añade una cucharada de la pulpa de pimiento choricero y el caldo hasta cubrir, puesto que se trata de conseguir una sopa espesa.
EN RECETA
Puerros con sopas de ajo
Puerros
Pan
Caldo
Huevos
Ajos
Pasta de pimiento choricero
Chorizo fresco
Papada ibérica
Aceite de oliva LECTUS
Sal
Por último se retiran los puerros del agua y se aprovecha esta para escalfar los huevos. Ya sólo queda emplatar los puerros con la sopa y con el huevo escalfado bien colocado para que quede bonito...
... y listo para comer.
