El guiso que rinde homenaje a la tradición y a la sencillez

LA RECETA Ingredientes 500 g de frijoles secos o alubias. 100 g de aceite de palma. 1 cebolla, picada. 2 tomates, en cubos. 2 pimientos verdes, en rodajas. 100 g de okra, en rodajas (verdura típica africana). Sal y pimienta negra al gusto

Preparación En una olla grande, se cocinan las alubias en agua con sal hasta que estén blandas. En una sartén, se calienta un poco de aceite. Se sofríe la cebolla, el tomate y el pimiento. Se vierte la legumbre cocida en la sartén. Se vierte un poco de agua o caldo hasta que cubra las alubias. Se cocina a fuego lento durante 10 minutos, o hasta que el guiso se haya espesado.

Consejo nutricional Para una versión más saludable, se usa un poco de aceite de oliva en lugar de aceite de palma para aportar un tipo de grasa insaturada y, por tanto, más saludable. Se puede servir el plato con una porción de arroz para completar la composición nutricional. Aunque esta receta no contiene proteína de origen animal y se podría consumir un segundo plato, mi propuesta es que lo acompañes de una ensalada vegetal previa.

El Feijão de Óleo de Palma es un guiso de frijoles (o alubias) que es un pilar de la cocina angoleña y un plato que se consume a diario en los hogares de todo el país africano. La clave del feijão es la combinación de las alubias, que son la base del plato, con el aceite de palma, un tipo de grasa versátil, barata y abundante en el continente negro, características que le aportan éxito en África.

Es un plato que se cocina a fuego lento, con una base de legumbres que se cuecen con una gran variedad de verduras, como la cebolla, el tomate y el pimiento. El guiso se espesa con la salsa de tomate y el aceite de palma. La cocción a fuego lento del guiso hace que los sabores se fundan en la carne y las verduras.

Se puede consumir a diario en los hogares de todo el país, pero se asocia con las celebraciones, las fiestas y las reuniones. Es un plato que habla de la historia de la cocina angoleña, que ha sabido honrar las tradiciones culinarias de sus antepasados y fusionarlas con las nuevas influencias regionales.

Valores nutricionales

Es un plato nutritivo y muy completo, que ofrece una excelente combinación de proteínas, grasas saludables, fibra y vitaminas.

Siendo un plato vegetariano, es una fantástica fuente de energía y de proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del grupo B.

El aceite de palma es una fuente de grasas monoinsaturadas y saturadas, por lo que es importante consumirla con moderación. El aceite de palma es rico en vitamina E y carotenos, que son antioxidantes. Las verduras, como la cebolla, el tomate y el pimiento, aportan una gran cantidad de fibra, vitamina C y antioxidantes.

Facilita el tránsito intestinal debido a su aporte de fibra, procedente, tanto de las legumbres como de las verduras acompañantes.

La cocción a fuego lento del guiso hace que los nutrientes de los ingredientes sean más fáciles de absorber.

