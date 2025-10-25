Garbanzos acompañados de espinacas y bacalao
Sábado, 25 de octubre 2025, 21:31
La receta de garbanzos con espinacas y bacalao es sencilla, y muy recurrida durante el tiempo de Cuaresma por aquellos que guardan el precepto religioso ... de no comer carne los viernes.
La elaboración de esta receta se inicia cociendo los garbanzos con sal y un poquito de bicarbonato tras haberlos tenido a remojo el día antes.
EN RECETA
Garbanzos con espinacas y bacalao
INGREDIENTES
Garbanzos
Espinacas
Bacalao desalado
Nata
Piñones tostados
Ajos
Pimentón
Aceite de oliva LECTUS
Sal y pimienta
Se corta el bacalao en tacos y se confitan en el aceite aromatizado previamente con ajos enteros. A continuación se añaden las espinacas frescas lavadas y los piñones tostados. Finalmente, se debe incorporar la nata, se salpimenta y se deja engordar el guiso.
Entretanto se elabora un sofrito de pimentón y aceite y se echa a la olla con los garbanzos.
Se emplata primero la legumbre en plato hondo o bol y luego se cubre con la crema de espinacas y bacalao. Se corona con un ajo frito y un hilo de aceite de oliva Lectus... y listo para comer.
