Garbanzos acompañados de espinacas y bacalao

La receta de garbanzos con espinacas y bacalao es sencilla, y muy recurrida durante el tiempo de Cuaresma por aquellos que guardan el precepto religioso ... de no comer carne los viernes.

La elaboración de esta receta se inicia cociendo los garbanzos con sal y un poquito de bicarbonato tras haberlos tenido a remojo el día antes.

EN RECETA

Garbanzos con espinacas y bacalao

INGREDIENTES

Garbanzos

Espinacas

Bacalao desalado

Nata

Piñones tostados

Ajos

Pimentón

Aceite de oliva LECTUS

Sal y pimienta

Se corta el bacalao en tacos y se confitan en el aceite aromatizado previamente con ajos enteros. A continuación se añaden las espinacas frescas lavadas y los piñones tostados. Finalmente, se debe incorporar la nata, se salpimenta y se deja engordar el guiso.

Entretanto se elabora un sofrito de pimentón y aceite y se echa a la olla con los garbanzos.

Se emplata primero la legumbre en plato hondo o bol y luego se cubre con la crema de espinacas y bacalao. Se corona con un ajo frito y un hilo de aceite de oliva Lectus... y listo para comer.