Una ración con las clásica Frikadeller de Dinamarca. ENVATO ELEMENTS
Frikadeller, típicas albóndigas danesas

Son un plato fundamental de la cocina del país nórdico, los países vecinos tienen recetas similares

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:26

  • Ingredientes 500 gramos de carne picada de cerdo y ternera, 1 cebolla picada, 2 cucharadas de harina de trigo, 100 ml de leche, 1 huevo, sal y pimienta negra y aceite de girasol.

  • Preparación En un bol, se mezcla la carne picada con la cebolla, el huevo, la harina, la leche, la sal y la pimienta. Con una cuchara, se forman pequeñas albóndigas. En una sartén, se calienta un poco de aceite de girasol (también puede ser aceite de oliva). Se fríen las albóndigas hasta que estén doradas por todos los lados. Se sirve las frikadeller calientes, con patatas hervidas y col roja encurtida, judías verdes o las verduras de temporada que quieras. Aunque se trata de un plato saludable y no es necesario realizar modificaciones para aligerarlo o 'reconvertirlo', se puede usar carne picada de ternera extra magra, pollo o pavo. Si se cocinan las albóndigas al vapor o al horno se reduce su contenido graso y sustituyendo el aceite de girasol por oliva, mejorará el perfil lipídico. Se puede usar un poco de yogur natural en la mezcla de las albóndigas para reducir el contenido de grasas. Y para un toque de sabor, se puede añadir nuez moscada o jengibre.

Las Frikadeller, o albóndigas danesas, son un plato fundamental de la cocina del país nórdico y cuenta con recetas similares en otros países vecinos. Aunque ... a menudo se asocia con un plato moderno, su historia se remonta a la Edad Media. El plato se originó como una forma de usar los ingredientes que tenían disponibles en la estación fría, como la carne picada y las verduras. Estas albóndigas se hicieron populares rápidamente en la región y se convirtieron en un plato que se consume habitualmente en los hogares de todo el país.

