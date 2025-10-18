Frikadeller, típicas albóndigas danesas

Preparación En un bol, se mezcla la carne picada con la cebolla, el huevo, la harina, la leche, la sal y la pimienta. Con una cuchara, se forman pequeñas albóndigas. En una sartén, se calienta un poco de aceite de girasol (también puede ser aceite de oliva). Se fríen las albóndigas hasta que estén doradas por todos los lados. Se sirve las frikadeller calientes, con patatas hervidas y col roja encurtida, judías verdes o las verduras de temporada que quieras. Aunque se trata de un plato saludable y no es necesario realizar modificaciones para aligerarlo o 'reconvertirlo', se puede usar carne picada de ternera extra magra, pollo o pavo. Si se cocinan las albóndigas al vapor o al horno se reduce su contenido graso y sustituyendo el aceite de girasol por oliva, mejorará el perfil lipídico. Se puede usar un poco de yogur natural en la mezcla de las albóndigas para reducir el contenido de grasas. Y para un toque de sabor, se puede añadir nuez moscada o jengibre.

Ingredientes 500 gramos de carne picada de cerdo y ternera, 1 cebolla picada, 2 cucharadas de harina de trigo, 100 ml de leche, 1 huevo, sal y pimienta negra y aceite de girasol.

Las Frikadeller, o albóndigas danesas, son un plato fundamental de la cocina del país nórdico y cuenta con recetas similares en otros países vecinos. Aunque ... a menudo se asocia con un plato moderno, su historia se remonta a la Edad Media. El plato se originó como una forma de usar los ingredientes que tenían disponibles en la estación fría, como la carne picada y las verduras. Estas albóndigas se hicieron populares rápidamente en la región y se convirtieron en un plato que se consume habitualmente en los hogares de todo el país.

Con una base de cerdo y ternera, son sencillas de preparar y admiten diversos acompañamientos, como patatas hervidas, col, salsas... lo que convierte el plato en una receta completa nutricionalmente y reconfortante para los días fríos de Dinamarca.

Valores nutricionales

Son un plato nutritivo y muy completo, que ofrece una excelente combinación de proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas. La carne de cerdo y de ternera son una excelente fuente de proteínas de alta calidad, hierro, zinc y vitaminas del grupo B. La harina y la leche aportan una gran cantidad de carbohidratos complejos y calcio. Las verduras, como la cebolla, aportan un extra de fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, el plato puede tener un alto contenido de grasas saturadas y sodio.

Para una versión más saludable, se puede usar carne picada de ternera extra magra o una mezcla de carne de cerdo y de ternera con un bajo contenido de grasa. Se puede usar un poco de yogur natural en la mezcla de las albóndigas para reducir el contenido de grasas.

Se puede servir el plato con una porción más grande de verduras, como brócoli o judías verdes, para un extra de fibra y vitaminas.

El frikadeller es una comida que se disfruta como un plato principal, y servido con verduras y con unas patatas, sirve como plato único.