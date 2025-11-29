El bibimbap homenajea a la cocina tradicional coreana

La traducción del Bibimbap es arroz mezclado y es una receta que se remonta a tiempos en que los reyes y nobles. Se hizo popular ... y actualmente se consume en muchos hogares diariamente.

En receta

Ingredientes



400 g de arroz cocido

200 g de carne de ternera (solomillo o lomo), en tiras finas

1 manojo de espinacas

1 zanahoria, en tiras

100 g de champiñones, en rodajas

1 calabacín

4 huevos

4 cdas de gochujang (pasta pimiento picante)

Aceite de girasol, sal y pimienta negra al gusto

Elaboración

En una sartén, se saltea cada verdura por separado con un poco de aceite de girasol, sal y pimienta. En la misma sartén, se saltea la ternera hasta que esté dorada. En una sartén, se fríen los huevos.



Coloca el arroz cocido en un plato hondo. Se colocan las verduras y la ternera en el plato. Se vierte un poco de salsa de pimiento y se coloca un huevo frito en el centro.

Para obtener una versión más saludable se puede usar arroz integral en vez de arroz blanco, ya que aporta más fibra y vitaminas.

El corte de la ternera o de la carne que se use, puede ser magro, como el solomillo o el lomo, y reducir así el contenido en grasas. El huevo se puede cocinar a la plancha o poché.



El bibimbap es una comida que se disfruta como un plato principal, y se puede servir con un poco de yogur natural o un poco de salsa de soja baja en sodio,

Combina el arroz con otros ingredientes, que se cocinan por separado para después formar el plato de una manera armónica y se asocia con celebraciones, fiestas y reuniones familiares.

Consiste en una base de arroz, acompañada de verduras variadas como espinacas, zanahorias, champiñones, calabacín... Se sirve con un poco de carne de ternera, un huevo frito y una cucharada de gochujang (pasta de pimiento picante).

El Bibimbap es un plato que habla de la historia de la cocina coreana, que ha sabido honrar las tradiciones culinarias de sus antepasados y fusionarlas con las influencias regionales y globales.

Se trata de un plato completo desde el punto de vista nutricional, ya que ofrece una excelente combinación de proteínas, carbohidratos, fibra y vitaminas.

Un cereal como el arroz aporta una gran cantidad de carbohidratos complejos, que dan energía de forma sostenida. Las verduras aportan una gran cantidad de fibra, vitaminas y minerales.

El huevo es fuente de proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. La carne de ternera es una fuente de proteínas, hierro y zinc.

La salsa de pimiento picante aporta gran cantidad de vitamina C y antioxidantes, pero también puede tener un alto contenido de sodio.