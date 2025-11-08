Hugo Rodríguez, de pequeño, subía al monte con su tío, con su abuelo y con su padre Rubén, experto micólogo, a buscar setas. El entorno ... de su pueblo, Daroca de Rioja, es propicio para cultivar una pasión que le caló bien temprano y de la que ha hecho ahora su profesión. Es el propietario en el Mercado del Corregidor del único establecimiento que se dedica en exclusiva en Logroño a la venta de setas, tanto frescas como deshidratadas. Un negocio familiar que abrió con apenas 18 años y que tres años después se ha convertido en todo un referente para los amantes de las setas.

– ¿Cómo surgió la idea de montar Tierra Hugo, su puesto en el Mercado del Corregidor?

– Nunca me ha gustado estudiar y veía en esto una forma de ganarme la vida. Me llamaba la atención emprender. Y coger setas en Daroca de Rioja era mi hobby, mi pasión. Así que lo convertí en un trabajo que la verdad es que me hace feliz y me llena.

– ¿Qué tiene que tener un buen micólogo?

– Lo más importante es conocer todas las variedades que existen; hay muchas que son parecidas y un error te puede causar la muerte. La micología es apasionante, es un mundo.

– ¿Hay en La Rioja mucha tradición setera y mucho aficionado?

– Hay mucha afición; no obstante, es fundamental ir siempre acompañado de alguien que realmente sepa. Mi abuelo me contaba que antes subían al monte y el boletus ni lo cogía la gente. Iban a por las de chopo, el perretxico, el champiñón o la senderuela. Están aprendiendo muchísimo. Cualquier aficionado tiene libros y un mayor conocimiento del que podía haber antes.

– Y que haya más gente en el monte supongo que a veces puede ser un problema si no se tiene cuidado a la hora de coger setas con moderación.

– Creo que hay tomar medidas, acotar los montes. A mi me ha tocado ver alguna vez en mi pueblo, en el Moncalvillo, hasta mil coches en un día; algunas personas incluso con rastrillos. Y eso al final daña el monte y no es nada bueno para la micología. Entre todos tenemos que cuidarlo. Hay que ser consciente de que hay unas reglas y pautas para la recolección de las setas y para el cuidado del medio ambiente, porque si no nos lo vamos a cargar.

– ¿Cuáles son las setas más demandadas?

– Va por temporadas. En otoño la que más se pide es el boletus; es la más popular. En primavera está el perretxico. Pero hay muchas más. Es lo que intento un poco con esta tienda, abrir a la gente a que conozcan otras variedades que también son comestibles y excelentes gastronómicamente hablando, aunque quizá no tengan tanta repercusión.

– ¿Como cuáles?

– Aquí he traído el portentosum (tricholoma portentosum), que ha gustado mucho a la gente. También intento traer mucha variedad de russulas... Y luego, depende del año, salen de mejor calidad unas u otras.

– ¿Cómo recomienda comerlas?

– Todas aportan. A mí me gusta ofrecérselas a la gente para que las prueben en revuelto o solas, salteadas, para que puedan apreciar el sabor de cada una.

– ¿Cuál es su preferida?

– No me gustan las setas. Llevo comiéndolas desde pequeño, siempre han estado en la mesa e igual he terminado cansándome. Pero me decantaría por la pardilla, aunque no puedo venderla, porque es un poco intolerante o indigesta para ciertas personas y les puede afectar. En mi caso no es así, pero porque llevo comiendo setas desde pequeño.

– ¿Ha sido difícil montar su propio negocio?

– Para mí no, porque desde el principio lo he hecho todo con ilusión. Cada día voy creciendo más. Es algo que tengo pensado, ir ampliando el negocio y continuar con esta dinámica, porque cuando las cosas se hacen bien y con la misma ilusión, nada es difícil. Quizá lo más complicado es conseguir setas cuando no es temporada. Este año, por ejemplo, ha sido malo. Lo que estoy consiguiendo poco a poco es traer siempre a la tienda setas de origen español en meses como enero o febrero, de otra variedad, como puede ser la angula de monte, la lengua de gato, que igual son menos populares, pero que tienen un valor gastronómico cada vez mayor.

– ¿Por qué las setas están tan de moda?

– En otoño es cierto que los restaurantes consumen cada vez más. Al ser un producto que no puedes encontrar todo el año de manera fresca, eso hace que a la gente le llame más. Hay variedades que solo aparecen una vez al año, en un mes en concreto.

– ¿Cómo está afectando el cambio climático a este producto?

– Ha afectado muchísimo. Estos días el calor que está haciendo no es normal. Es cierto que nunca sabes cada año cómo van a responder las setas, pero los boletus salen en la actualidad en noviembre y diciembre y están dejando de salir en septiembre y octubre. Está retrasándose todo.