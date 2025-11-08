Hugo Rodríguez. Propietario de Tierra Hugo«Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»
Abrió su negocio en 2022 para «intentar que la gente conozca otras variedades de setas que también son excelentes gastronómicamente hablando, aunque quizá no tengan tanta repercusión como el boletus»
Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:46
Hugo Rodríguez, de pequeño, subía al monte con su tío, con su abuelo y con su padre Rubén, experto micólogo, a buscar setas. El entorno ... de su pueblo, Daroca de Rioja, es propicio para cultivar una pasión que le caló bien temprano y de la que ha hecho ahora su profesión. Es el propietario en el Mercado del Corregidor del único establecimiento que se dedica en exclusiva en Logroño a la venta de setas, tanto frescas como deshidratadas. Un negocio familiar que abrió con apenas 18 años y que tres años después se ha convertido en todo un referente para los amantes de las setas.
– ¿Cómo surgió la idea de montar Tierra Hugo, su puesto en el Mercado del Corregidor?
– Nunca me ha gustado estudiar y veía en esto una forma de ganarme la vida. Me llamaba la atención emprender. Y coger setas en Daroca de Rioja era mi hobby, mi pasión. Así que lo convertí en un trabajo que la verdad es que me hace feliz y me llena.
– ¿Qué tiene que tener un buen micólogo?
– Lo más importante es conocer todas las variedades que existen; hay muchas que son parecidas y un error te puede causar la muerte. La micología es apasionante, es un mundo.
– ¿Hay en La Rioja mucha tradición setera y mucho aficionado?
– Hay mucha afición; no obstante, es fundamental ir siempre acompañado de alguien que realmente sepa. Mi abuelo me contaba que antes subían al monte y el boletus ni lo cogía la gente. Iban a por las de chopo, el perretxico, el champiñón o la senderuela. Están aprendiendo muchísimo. Cualquier aficionado tiene libros y un mayor conocimiento del que podía haber antes.
– Y que haya más gente en el monte supongo que a veces puede ser un problema si no se tiene cuidado a la hora de coger setas con moderación.
– Creo que hay tomar medidas, acotar los montes. A mi me ha tocado ver alguna vez en mi pueblo, en el Moncalvillo, hasta mil coches en un día; algunas personas incluso con rastrillos. Y eso al final daña el monte y no es nada bueno para la micología. Entre todos tenemos que cuidarlo. Hay que ser consciente de que hay unas reglas y pautas para la recolección de las setas y para el cuidado del medio ambiente, porque si no nos lo vamos a cargar.
– ¿Cuáles son las setas más demandadas?
– Va por temporadas. En otoño la que más se pide es el boletus; es la más popular. En primavera está el perretxico. Pero hay muchas más. Es lo que intento un poco con esta tienda, abrir a la gente a que conozcan otras variedades que también son comestibles y excelentes gastronómicamente hablando, aunque quizá no tengan tanta repercusión.
– ¿Como cuáles?
– Aquí he traído el portentosum (tricholoma portentosum), que ha gustado mucho a la gente. También intento traer mucha variedad de russulas... Y luego, depende del año, salen de mejor calidad unas u otras.
– ¿Cómo recomienda comerlas?
– Todas aportan. A mí me gusta ofrecérselas a la gente para que las prueben en revuelto o solas, salteadas, para que puedan apreciar el sabor de cada una.
– ¿Cuál es su preferida?
– No me gustan las setas. Llevo comiéndolas desde pequeño, siempre han estado en la mesa e igual he terminado cansándome. Pero me decantaría por la pardilla, aunque no puedo venderla, porque es un poco intolerante o indigesta para ciertas personas y les puede afectar. En mi caso no es así, pero porque llevo comiendo setas desde pequeño.
– ¿Ha sido difícil montar su propio negocio?
– Para mí no, porque desde el principio lo he hecho todo con ilusión. Cada día voy creciendo más. Es algo que tengo pensado, ir ampliando el negocio y continuar con esta dinámica, porque cuando las cosas se hacen bien y con la misma ilusión, nada es difícil. Quizá lo más complicado es conseguir setas cuando no es temporada. Este año, por ejemplo, ha sido malo. Lo que estoy consiguiendo poco a poco es traer siempre a la tienda setas de origen español en meses como enero o febrero, de otra variedad, como puede ser la angula de monte, la lengua de gato, que igual son menos populares, pero que tienen un valor gastronómico cada vez mayor.
– ¿Por qué las setas están tan de moda?
– En otoño es cierto que los restaurantes consumen cada vez más. Al ser un producto que no puedes encontrar todo el año de manera fresca, eso hace que a la gente le llame más. Hay variedades que solo aparecen una vez al año, en un mes en concreto.
– ¿Cómo está afectando el cambio climático a este producto?
– Ha afectado muchísimo. Estos días el calor que está haciendo no es normal. Es cierto que nunca sabes cada año cómo van a responder las setas, pero los boletus salen en la actualidad en noviembre y diciembre y están dejando de salir en septiembre y octubre. Está retrasándose todo.
