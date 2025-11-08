LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Hugo Rodríguez abrió las puertas de Tierra Hugo en el año 2022 en el Mercado del Corregidor. Sonia Tercero

Hugo Rodríguez. Propietario de Tierra Hugo

«Convertí mi hobby en un trabajo que me llena y hace feliz»

Abrió su negocio en 2022 para «intentar que la gente conozca otras variedades de setas que también son excelentes gastronómicamente hablando, aunque quizá no tengan tanta repercusión como el boletus»

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:46

Comenta

Hugo Rodríguez, de pequeño, subía al monte con su tío, con su abuelo y con su padre Rubén, experto micólogo, a buscar setas. El entorno ... de su pueblo, Daroca de Rioja, es propicio para cultivar una pasión que le caló bien temprano y de la que ha hecho ahora su profesión. Es el propietario en el Mercado del Corregidor del único establecimiento que se dedica en exclusiva en Logroño a la venta de setas, tanto frescas como deshidratadas. Un negocio familiar que abrió con apenas 18 años y que tres años después se ha convertido en todo un referente para los amantes de las setas.

