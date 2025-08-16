Homenaje al riojano Carlos Olabuenaga
L.R.
Sábado, 16 de agosto 2025, 10:13
En el marco del congreso Alicante Gastronómica que tendrá lugar a orillas del Mediterráneo entre el 3 y el 6 de octubre se celebra el ... Concurso Nacional de Tortillas de Patata, en las categorías de tortilla tradicional y tortilla con... El riojano Carlos Olabuenaga, ganador en 2022, volverá a participar en busca de un nuevo entorchado nacional, pero además será homenajeado por la organización del concurso (encabezada por el excrítico gastronómico Rafael García Santos) que premiará tanto su evolución personal como su contribución a la obtención de la denominada 'tortilla gourmet'.
