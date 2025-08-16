LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Olabuenaga. LR
Congreso de Tortilla

Homenaje al riojano Carlos Olabuenaga

L.R.

Sábado, 16 de agosto 2025, 10:13

En el marco del congreso Alicante Gastronómica que tendrá lugar a orillas del Mediterráneo entre el 3 y el 6 de octubre se celebra el ... Concurso Nacional de Tortillas de Patata, en las categorías de tortilla tradicional y tortilla con... El riojano Carlos Olabuenaga, ganador en 2022, volverá a participar en busca de un nuevo entorchado nacional, pero además será homenajeado por la organización del concurso (encabezada por el excrítico gastronómico Rafael García Santos) que premiará tanto su evolución personal como su contribución a la obtención de la denominada 'tortilla gourmet'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven de 17 años muere tras caer su coche por un barranco cuando volvía de fiestas de Alfaro
  2. 2

    Condenan a indemnizar a una mujer por los daños que sufrió al romperse una aguja de sutura en quirófano
  3. 3 El incendio de Mansilla, activo pero con buena previsión
  4. 4

    Muere Javier Lambán, el expresidente aragonés que se opuso a Sánchez
  5. 5

    El precio del viñedo sigue en caída: «Sacas uno a la venta y ni te llaman»
  6. 6

    La Rioja, una comunidad de Guinness
  7. 7 Piden cárcel para un hombre que se apropió del dinero del socio con el que cultivaba adormidera en Casalarreina
  8. 8 Faltas de respeto, problemas para pagar la plusvalía y la falta de mano de obra, en el Teléfono del Lector
  9. 9

    El fuego no da tregua: 1.700 desalojados en Sanabria por el fuego de Orense y cuatro heridos de la UME en León
  10. 10 Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Homenaje al riojano Carlos Olabuenaga

Homenaje al riojano Carlos Olabuenaga