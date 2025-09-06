Jerez y Rioja se presentan juntas
El mercado jarrero incluye catas de ambas denominaciones en el marco del hermanamiento Jerez-Haro
Redacción
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:21
La séptima jornada del Mercado Haromas que se celebrará este domingo se enmarca en el hermanamiento que van a realizar Haro y Jerez de ... la Frontera. Por ello, en las catas que se organizan durante el mercado, que coincide también con las fiestas jarreras y la romería a San Felices, incluirá a vinos de ambas denominaciones.
Las actividades surgidas del hermanamiento comenzaron ayer con un singular programa de catas cruzadas entre bodegas de ambos destinos, que compartirán sus vinos y experiencias.
Cada cata reunirá a una bodega del Marco de Jerez con otra de Haro, en un formato inédito que permitirá a los asistentes disfrutar de vinos y estilos muy diferentes, pero con una misma esencia: la calidad y la tradición vitivinícola.
Pero al margen de ello, mañana en el mercado Haromas se va a celebrar a las 11.00 horas, una cata que lleva por título 'Haro y Jerez de la mano' en la que se van a degustar vinos de ambas localidades acompañados de algunos dulces. Después, a mediodía, habrá una cata de brandys de Jerez con tres emblemáticos vinos de las Bodegas Fundador, y una hora después, a las 13.00 horas, comenzará otra titulada 'De Jerez a Haro' con vinos de Bodegas Valdespino y Bodegas Valenciso.
Además, el mercado agrícola y gastronómico riojano seguirá su curso y responderá a las características del evento que ya cumple su primer medio año de vida.
En esta edición, Haromas contará con 31 puestos de artesanos y elaboradores riojanos que comenzarán su actividad a las 10.00 horas y la extenderán hasta las 15.00 horas.
Durante la mañana, ambos comenzarán a las 11.30 horas, se desarrollarán también dos talleres. Uno infantil y otro para adultos. El de niños lleva por título 'Crea, decora y siembra' y en él, los más pequeños pintarán un tiesto con motivos jarreros y jerezanos. En el de mayores, titulado 'Colores que nacen de la tierra', se podrá trabajar con pintura con pigmentos naturales procedentes de frutas y verduras.
