Elaboración de unos dulces en una edición anterior del mercado Haromas. LR
Haromas

Jerez y Rioja se presentan juntas

El mercado jarrero incluye catas de ambas denominaciones en el marco del hermanamiento Jerez-Haro

Redacción

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:21

La séptima jornada del Mercado Haromas que se celebrará este domingo se enmarca en el hermanamiento que van a realizar Haro y Jerez de ... la Frontera. Por ello, en las catas que se organizan durante el mercado, que coincide también con las fiestas jarreras y la romería a San Felices, incluirá a vinos de ambas denominaciones.

