Estrellas Michelin en La Rioja: qué restaurantes la tienen, dónde están y qué precio tiene el menú El universo Michelin riojano se mantiene y ningún local gana ni perde estrellas

Martes, 25 de noviembre 2025, 21:51 | Actualizado 22:57h. Comenta Compartir

La Rioja mantiene un total de ocho estrellas Michelin repartidas en seis restaurantes: Echaurren (dos estrellas), Venta Moncalvillo (dos estrellas), Ikaro, Nublo, Kiro Sushi y Ajonegro.

Repasamos en esta información dónde están los restaurantes con estrella Michelin en La Rioja y cuánto cuesta el menú.

Ezcaray El portal de Echaurren

Ampliar

Francis Paniego sigue en el olimpo Michelin. En Ezcaray, en el edificio en el que también deleita con la cocina del Echaurren Tradición y que alberga el hotel familiar, el primero de los cocineros riojanos galardonados por la prestigiosa guía francesa ofrece un menú degustación que varía según la temporada.

El portal de Echaurren Dirección calle Padre José García, Ezcaray

Contacto 941354047

Menú Usaya: 220 euros | Turza (sólo cenas): 165 euros

Web: https://echaurren.com/restaurante-el-portal-de-echaurren/

Daroca de Rioja Venta de Moncalvillo

Ampliar

Los hermanos Carlos e Ignacio Echapresto consiguieron en 2010 su primer gran reconocimiento Michelin. En el 2023 llegó la segunda.

Contacto carretera Medrano, 6. Daroca de Rioja

Menú Mirada Raíz: 170 euros | Mirada al horizonte: 180 euros | Mirada vegetal: 160 euros

Contacto: 941444832

Web: https://ventamoncalvillo.com/web/

Logroño Kiro Shushi

Ampliar

Con un aforo reducido a seis personas (cuatro menos del que ofrecía en su anterior local), el restaurante reubicado en la calle Emilia Pardo Bazán ofrece un único servicio diario de martes a sábado. No sirve más bebida que agua y té, no tiene ninguna referencia vinícola. Félix Jiménez ha hecho de la comida japonesa no sólo un deleite para el paladar sino que ha convertido la visita a su restaurante en una experiencia. Discípulo de Yoshikawa Takamasa ha elevado la comida japonesa a un status que no está al alcance de muchos cocineros.

Dirección calle Emilia Pardo Bazán, 5. Logroño

Contacto 941123145

Web: http://kirosushi.es/

Menú: 160 euros

Curiosidad: No sirve bebidas alcohólicas

Logroño Ikaro

Ampliar

Iñaki Murúa y Carolina Sánchez son los cocineros y responsables de Íkaro. Sus orígenes y nuestras vivencias gastronómicas se reflejan en todos y cada uno de sus platos. Un poco tradicional, un poco moderna; un poco de aquí y un poco de allá. De aquí, de la mano de Iñaki, y de allí, de Ecuador, de la mano de Carolina.

Dirección avenida de Portugal, 3. Logroño

Contacto 941571 614

Web: http://www.restauranteikaro.com/

Menús: Menú: corto, 50 €; descubrir, 90; Íkaro, 105 euros

Próxima fecha disponible para 2: 26 de noviembre

Haro Nublo

Ampliar

Dani Lasa, Llorenç Sagarra y Miguel Caño, con Caio Barcellos como jefe de cocina, lograron en menos de seis meses tras abrir al público que su propuesta culinaria, elaborada principalmente sobre el fuego de leña (en un horno semiesférico, una cocina económica o una parrilla), alcanzara el olimpo gastronómico. Ellos rechazan las etiquetas por eso prefieren calificar su oferta de singular y de calidad, e invitan a descubrirla.

Dirección: plaza San Martín, 5. Haro

Contacto 636725850

Web: www.nublorestaurant.com

Menú: Nubla 159 euros, nublo 119 euros, ejecutivo 89 euros (Miércoles, jueves y viernes en horario de comida).

Logroño Ajo Negro

Ampliar

Ajo Negro es un restaurante de cocina de fusión. Es el conocimiento de lo local que exhibe Gonzalo Baquedano con la gastronomía mexicana de su pareja, Mariana Sánchez. Contempla tanto una carta variada como un menú gastronómico.

Dirección calle Hermanos Moroy, 1. Logroño

Contacto 941545141

Web http://restauranteajonegro.com/

Menú: degustación 100 euros, corto 80 euros