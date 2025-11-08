Carne de chuleta en pan brioche

Gabi y Lorena se conocieron sin saber que ambos trabajaban en el mismo sector –la hostelería– y que lo hacían, además, a escasos metros el ... uno del otro, en el barrio de Cascajos.

En un momento de sus vidas decidieron que era el momento de asumir un rol que nunca habían tenido. «Siempre habíamos trabajado para otros, nosotros no habíamos tenido ningún negocio y la verdad es que yo no controlaba nada ese tema», señala Gabi, aunque también puntualiza que, «al menos la familia de Lorena sí que tenía un negocio y ella sí sabía un poco de qué iba esto». Abrir su propio bar y trabajar mucho era la única forma que veían de poder tener un piso en el que vivir juntos.

Dirección Calle Baltasar Gracián, 7.

Horario. Lunes cerrado. De martes a jueves 8.00 a 00.00; viernes de 8.00 a 01.00 y fin de semana de 9.00 a 1.00 horas.

Tfno reservas 941 046535

Especialidad Hamburguesas y desayunos saludables.

Los comienzos no fueron fáciles. Juntaron todos sus ahorros y decidieron emprender su aventura en un local que había sido ya utilizado para la hostelería, pero que llevaba tiempo cerrado. «Pero no teníamos mucho dinero, por lo que la reforma la hicimos toda nosotros, como pudimos», recuerdan.

Nalúa también sirve bocadillos, ensaladas, platos combinados y diferentes raciones

En poco tiempo el local de la calle Baltasar Gracián 7 pasó de ser un bodegón gallego a una moderna y alegre cafetería que bautizaron como Nalúa. «Es el hombre de una niña cuya familia era cliente del establecimiento donde trabajé antes», explica Lorena. «Significa Luna, y como dice la leyenda que está escrita en la pared de nuestro bar, es el lugar donde se hacen realidad los sueños».

El siguiente paso fue definir la oferta gastronómica y ahí se impuso el sueño de Gabi. «Desde pequeño quería tener una hamburguesería. A mí, las hamburguesas me fascinan y por eso quería que en mi local se sirvieran hamburguesas».

Lorena y Gabi probaron las mejores hamburguesas de los concursos nacionales para aprender de ellas

Para saber qué hacer se fueron a probar las mejores. «Estuvimos un fin de semana en Madrid comiendo las hamburguesas que habían ganado los concursos y de ahí tomamos las ideas para servirlas aquí», recuerda Gabi mientras se le iluminan los ojos.

Su apuesta es por la carne de calidad –carne de chuleta– que colocan en un bollo de pan brioche, y sobre esa base ejecutan diferentes combinaciones. Con salsas que ellos mismos elaboran, diferentes tipos de queso, y el resto de los ingredientes más habituales en este bocadillo universal.

El público parece haber acogido muy bien la propuesta de Gabi y Lorena porque los fines de semana son muchas las hamburguesas que esta pareja sirve en su local, tanto que se plantean contratar algún refuerzo para el fin de semana, pese a la mala experiencia pasada.

El establecimiento ganó hace unos meses el Concurso de Desayunos Saludables de La Rioja

Además de hamburguesas ofrecen diferentes tipos de bocadillos, ensaladas, algún plato combinado (por ejemplo, el de Tartar de Atún Rojo Balfegó con Mango y Reducción de Menta) o, para los que no se atreven con tanto, y optan por un vermú o un aperitivo bien ilustrado disponen de raciones de patatas –bravas, con ali oli o con carne mechada–, tiras de pollo rebozadas en Doritos o una tabla de jamón ibérico con pan de cristal. Cuentan con propuestas veganas, y también sin gluten.

Para regarlas, además de vino y refrescos, desde hace unos días disponen de los grifos de una de las cervezas nacionales mejor valoradas: Estrella Galicia.

En la oferta dulce, junto a la tarta de queso están dos 'originalidades' de la casa, el Nalúa (pan brioche con helado de pistacho, bañado en sirope de Lotus y chocolate fundido, al que se le añaden almendras tostadas) o el croissant con helado de Mágnum.

El amplio horario de apertura les permite también cubrir los cafés y desayunos de primera hora, y ahí pueden presumir de que –pese a su corta vida– ya han alcanzado la victoria en el concurso regional de desayunos saludables de hace unos meses.