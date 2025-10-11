Los 125 años de Martínez Somalo

El nacimiento de Embutidos Martínez Somalo (en aquel momento bajo la denominación de 'La Flor de La Rioja') está datado en 1900, si bien la ... tradición familiar se remonta aún medio siglo más atrás, porque Venancio Martínez –padre del tatarabuelo de los actuales gestores, los hermanos Pepe, Juanjo, Elena y Luis Miguel– ya aparece (en un documento fechado en 1852) como carnicero o tablagero, denominación que recibían los que 'cortaban la carne en la tabla'.

Las diferentes generaciones han ido realizando sus aportaciones a una empresa que ha llegado al siglo XXI como un referente tanto en la producción de embutidos (con la que comenzó su actividad) como de la de jamones, añadida en los años 60.

Jamón rojo, muy pimentonado, propio de La Rioja. Secadero de embutido de la primera época de Martínez Somalo.

Ahora, las dos líneas se reparten en dos plantas diferentes. La de embutidos se ubica en el centro de la localidad, aledaña a lo que fue hace décadas la vivienda familiar y la pequeña fábrica. Ahí es donde se elabora el chorizo tradicional (con IGP Chorizo Riojano). Hoy en día, la parte más antigua del recinto constituye un tesoro histórico y da fe de la larga trayectoria de la firma, iniciada en secaderos domésticos alimentados por humo de carbón y madera de haya en la parte más alta y oreada de la vivienda.

Por contra, la planta de jamones constituye la más moderna de las de Martínez Somalo. Se ubica en el polígono industrial que se encuentra entre Baños de Río Tobía y Bobadilla y se estrenó en 2007

Esta planta elabora 350.000 piezas de jamón al año (unos 3 millones de kilos), para lo cual esa misma es la cantidad que se encuentra en fase de curado en los secaderos de la firma, donde pasan un mínimo de 18 meses.

Cada jamón sigue un cuidadoso proceso de elaboración que comienza con la llegada a Baños (los lunes, miércoles y viernes)procedentes del matadero. En la planta bañeja se estabiliza la temperatura y Ph, y pasan a salazón, donde pasan tantos días como kilos tiene la pieza, menos uno. En el caso del jamón rojo –el más riojano, elaborado de forma tradicional, y seña de identidad en Martínez Somalo– para cubrirlo a la sal se añade, pimentón, ajo y vinagre.

Una vez superado ese primer trámite, el jamón es lavado, cepillado y prensado. Y pasa 5 meses en el postsalado. Es después de este paso cuando se cubre con manteca sólida la zona del codillo y hueso, y manteca líquida la zona de la carne, para que rellene cualquier pequeña grieta.

Durante el proceso de curado, el jamón perderá entre el 36 y 37% de su peso.

Una vez finalizado el tratamiento, el jamón se prepara para salir al mercado. En unos casos será con la piel completa, y en otros casos, con corte en V.

Actualmente, la mayor parte de las piezas de venden deshuesadas, para ser loncheadas en las carnicerías, pero en el caso de las piezas para regalar en Navidad o las que se venden como lotes de regalo, se conserva incluso la pata para que quede más vistoso, según explican desde la propia empresa.

La firma bañeja comercializa sus productos bajo diferentes marcas. 'Martínez Somalo' es el sello genérico que da cobertura a toda la producción. Por su parte, 'La Gloria Riojana' constituye una de las grandes joyas de la casa porque es la marca española de jamones y embutidos más antigua de cuantas siguen en vigor. Su registro data de 1921.

Anterior incluso a 'La Gloria Riojana' es 'La Flor de La Rioja' que correspondía al nombre inicial de la empresa (que cambió Lino Martínez en la segunda mitad del siglo XX). Se registró en 1915, pero sólo se utilizó durante un breve periodo de tiempo, hasta que en 2020 fuera recuperada de nuevo.

Además, con motivo del 110 aniversario (hace quince años) se creó Somalo 110.