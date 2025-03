«Mi éxito en las redes llegó cuando dejé de pensar como cocinero»

Elias Dosunmu llegó a The Champions Burger (de la que es imagen) apenas unas horas después de que hubiera sido oficialmente inaugurada y aunque ... a mediodía del viernes no había demasiada gente, buena parte de la que había quería una fotografía con él, como si de una estrella de rock se tratara.

En las redes sociales cuenta sus seguidores por millones (sólo en tik tok roza los diez millones) y es un referente para muchos jóvenes que visualizan sus videos, principalmente de comida, aunque él ni se considera un chef (prefiere cocinero) ni un influencer (se autodenomina, creador de contenidos).

– Explíqueme qué hace un aspirante a ingeniero aeroespacial como usted, dedicado a la creación de contenidos gastronómicos y a ser dueño de un restaurante.

– Bueno, la historia es que desde pequeño me molaban la física y las matemáticas y por eso elegí la carrera de ingeniero aeroespacial. A los 18 años, no estás muy decidido. La empecé y a los tres años vi que no era lo mío. Como simultáneamente estaba trabajando de cocinero y eso sí que me apasionaba, y justo después de la pandemia me tuve que ir de ese trabajo, comencé a subir vídeos. Mi novia es creadora de contenidos para marcas y me ayudó a empezar. Subía vídeos y con la mente científica que tenía, empecé a investigar y analizar las redes, le cogí el truco, y funcionó. Además, como todos los que empiezan a trabajar de cocineros, tenía el sueño de abrir un pequeño restaurancito y a los 27 años (hace unos meses), vi que tenía los recursos y me lancé y aunque al principio sufrí, ahora ya el proyecto está muy rodado y funciona gracias a mis seguidores.

«Soy el perfil gastronómico más seguido de España, pero como persona puedo aspirar a más»

– ¿De dónde le viene esa afición por la cocina?

– No lo sé. No tengo padres cocineros. Mi familia no tiene nada que ver con la cocina. Empecé a trabajar de cocinero por ganarme un dinero en China, durante un verano, porque había ido allí por el trabajo de mi madre. Como no sabía chino, no podía ser camarero.

– ¿Cómo fue el salto de la cocina a las redes? Parecen mundos que tienen poco que ver.

– Son completamente diferentes. Yo ahora me puedo considerar cocinero, porque tengo un restaurante y soy el chef ejecutivo de ese restaurante, pero antes cuando me veían por la calle y me decían chef, a mí no me gustaba. De hecho, creo que mi éxito en las redes fue cuando dejé de pensar como cocinero y comencé a hacerlo como creador de contenidos.

– ¿Qué tipo de cocina hace?

– Yo me considero cocinero universal. Yo cocino de todo, menos la pastelería porque no me gusta porque, aunque con la mente de un ingeniero debería gustarme una cosa tan precisa, me gusta mucho más algo en lo que puedas ser creativo. Así que lo mismo te puedo cocinar un plato chino que es donde he aprendido a cocinar, que un plato ucraniano porque nací allí o uno español porque es donde llevo viviendo la mayor parte de mi vida.

– En su restaurante (Pecados, en Madrid), ¿qué cocina hacen?

– Hacemos comida fusión, pero entre países que normalmente no se conocen. Ucrania-Francia, Vietnam-Estados Unidos...

– Al margen de eso, usted ha llegado a Logroño con The Champions Burger, ¿cuál es su papel aquí?

– Yo viajo con ellos, porque me gustan las hamburguesas y porque fui el primer embajador de The Champions Burger. Aposté por ellos, y ellos por mí, y ahora soy la imagen de ellos. Me gusta expandir la cultura de la hamburguesa, porque es mucho más que pan, carne y queso, puede ser un plato gourmet.

– Desde que ha entrado en el recinto se ha visto que usted es una persona conocida al que paran y piden fotos. ¿Cuál es la razón de su éxito?

– A mí no me gusta hablar de éxito. Siempre hay algo más a lo que aspirar. Según mis números, soy el perfil gastronómico más seguido de España, pero según mi persona, puedo aspirar a algo más. He analizado las redes y estadísticas, y a la conclusión a la que llego es que la clave es mi naturalidad y compartir mi esencia con la gente. Eso es lo primordial.