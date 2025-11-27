Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella
I. M. / C. N.
Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:36
-
El Portal de Echaurren
El primero en tener una Estrellla
No solo fue el primero en conseguir una Estrella Michelin para La Rioja, en 2004, sino que la mantiene desde entonces y aumentó una segunda en el año 2013.
-
Kiro Sushi
Una cena en silencio y concentración
En el restaurante del alfareño Félix Jiménez solo caben seis comensales, no hay música y no se sirven bebidas alcohólicas. El objetivo es que la comida sea la protagonista.
-
Íkaro
Raíces gastronómicas dobles
Carolina e Iñaki han querido llevar sus países a la mesa de cada comensal y lo español y lo ecuatoriano se dan la mano. Ella es la única chef de su país galardonada con Estrella.
-
Venta Moncalvillo
Algo grande en un lugar pequeño
Daroca de Rioja es el pueblo más pequeño del mundo en el que hay un restaurante con Estrella Michelin, donde los hermanos Echapresto tienen su propia huerta dinámica.
-
Ajo Negro
Cada visita, una experiencia
Su seña de identidad es la fusión de comida riojana con mexicana. Los platos cambian según la temporada, se adaptan al producto fresco, por lo que cada visita es distinta.
-
Nublo
Cenar en un palacete del siglo XVI
El restaurante está en un palacete del siglo XVI y el salón está ubicado en la capilla. Recientemente han montado un espacio de I+D en el que poder experimentar.