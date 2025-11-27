LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Justo Rodríguez

Curiosidades que no sabías de los restaurantes riojanos con Estrella

I. M. / C. N.

Jueves, 27 de noviembre 2025, 07:36

  1. Imagen principal - El primero en tener una Estrellla
    El Portal de Echaurren

    El primero en tener una Estrellla

No solo fue el primero en conseguir una Estrella Michelin para La Rioja, en 2004, sino que la mantiene desde entonces y aumentó una segunda en el año 2013.

  1. Imagen principal - Una cena en silencio y concentración
    Kiro Sushi

    Una cena en silencio y concentración

En el restaurante del alfareño Félix Jiménez solo caben seis comensales, no hay música y no se sirven bebidas alcohólicas. El objetivo es que la comida sea la protagonista.

  1. Imagen principal - Raíces gastronómicas dobles
    Íkaro

    Raíces gastronómicas dobles

Carolina e Iñaki han querido llevar sus países a la mesa de cada comensal y lo español y lo ecuatoriano se dan la mano. Ella es la única chef de su país galardonada con Estrella.

  1. Imagen principal - Algo grande en un lugar pequeño
    Venta Moncalvillo

    Algo grande en un lugar pequeño

Daroca de Rioja es el pueblo más pequeño del mundo en el que hay un restaurante con Estrella Michelin, donde los hermanos Echapresto tienen su propia huerta dinámica.

  1. Imagen principal - Cada visita, una experiencia
    Ajo Negro

    Cada visita, una experiencia

Su seña de identidad es la fusión de comida riojana con mexicana. Los platos cambian según la temporada, se adaptan al producto fresco, por lo que cada visita es distinta.

  1. Imagen principal - Cenar en un palacete del siglo XVI
    Nublo

    Cenar en un palacete del siglo XVI

El restaurante está en un palacete del siglo XVI y el salón está ubicado en la capilla. Recientemente han montado un espacio de I+D en el que poder experimentar.

