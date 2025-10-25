LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Blas Sos, con un cochinillo lechal de La Rioja; el secreto detrás de este plato está en un proceso de preparación que dura 20 horas. FOTOPRENSA

Blas Sos

Chef en La Alameda de Pipaona
«Comprar un buen producto es lo más sencillo; el gran reto es ponerlo en valor»

Ha dado visibilidad a «un valle muy despoblado» apostando por una cocina cercana, donde la estrella es el cochinillo lechal riojano

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 25 de octubre 2025, 18:00

Comenta

A Blas Sos la pasión por la cocina se le despertó temprano. Comenzó desde casa, cuando veía a su madre y a su abuela materna ... delante de los fogones, preparando guisos y verduras. A Blas Sos le encantaba –y le sigue encantando– comer: «Soy un tragaldabas de marca mayor». Durante doce años trabajó como comercial. «Cuando comes todos los días fuera de casa, te cansas de todo. Siempre me gustaba los fines de semana cocinar para mí y para mi pareja, para mi familia y para amigos». Y, poco a poco, prendió la llama. Hace trece años surgió la posibilidad de «ponerme delante de los fogones en un bar-restaurante en un pueblo pequeño, sin saber dónde nos metíamos –es el propietario de La Alameda de Pipaona junto a Blanca Álamos–».

