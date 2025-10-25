Cocina casera para comer como en casa

En la antigüedad, Ágora se refería al punto de encuentro, donde se reunían los griegos. En este sentido, funcionaba como centro de la vida social ... y el lugar para las celebraciones. Con esa finalidad se inauguró Ágora Lounge, en Baños de Río Tobía, que abrió sus puertas hace nueve años, aprovechando un edificio que, por la crisis, se había quedado sin terminar de construir –solo estaba la estructura–. Ese nuevo emplazamiento les permitía crecer. Hasta esa fecha, los actuales propietarios regentaban otro establecimiento, Los Manjares, un mesón ubicado en una zona distinta del pueblo y que ocupaba la parte baja de un edificio. Los Manjares había iniciado su andadura en 2002, con un concepto muy similar al Ágora Lounge.

De este modo, aprovecharon la oportunidad para trasladarse y con ello definir una nueva propuesta que incluía cafetería, restaurante y terraza chill-out. «La cafetería ocupa la planta baja y el comedor, la primera, con la terraza chill-out. Es decir, son diferentes ambientes. Abajo, es más zona de bocadillos –cuentan con una amplia variedad– y arriba, de carta y menú», detalla María Hilaria Altuzarra.

Ágora Lounge ¿Dónde se encuentra? Calle El Villar, 8 (Baños de Río Tobía).

Horario De martes a jueves y los domingos, de 11.00 a 22.30 horas; viernes y sábados, de 11.00 a 01.00 de la mañana. Horario de cocina de 13.00 a 16.00 horas y de 20.00 a 24.00 horas. Los lunes está cerrado.

Propuesta Entre semana, menú del día. Sábados y domingos, menú fin de semana y carta.

Reservas 941 374 002.

Web www.agoralounge.es

La amplitud de espacios le permite acoger en su restaurante eventos y celebraciones (bodas, bautizos y comuniones). El comedor de arriba cuenta con una capacidad para noventa comensales, y otros ochenta abajo, en la cafetería.

En Ágora Lounge abogan por una cocina tradicional, «la de toda la vida, con algún toque un poco más moderno», porque como reconoce, «la gente es lo que nos demanda. Muchos vienen y nos comentan que hacía mucho tiempo que no se comían un buen guiso de la abuela, una asadurilla de cordero o unos morros». Trabajan con el producto de temporada. Cuentan con un menú de lunes a viernes «porque viene mucha gente trabajadora» y otro para el fin de semana, «aunque nuestra idea es dejar solo la carta, porque nos estamos dando cuenta de que los sábados y domingos es lo que más nos piden».

Relación calidad-precio

Entre semana, la propuesta es amplia –ocho primeros y ocho segundos– y está pensada para «que aunque vengas todos los días, tengas variedad». No falta la menestra de verduras, los platos de pasta como macarrones a la boloñesa o a la carbonara. Igualmente, es posible encontrar morros de ternera con tomate casero, ensaladilla, carrilleras –es una de las propuestas que están desde que comenzó su nueva andadura–, codillo asado, risotto, alubias de Anguiano o rabo de ternera. «Nos piden mucho el bacalao o las albóndigas. Buscamos siempre calidad-precio y hay opciones que no podemos incluir en el menú diario». Igualmente, tienen en cuenta los productos de temporada. «Cuando llega la alcachofa solemos ponerla a la plancha con jamón, por ejemplo».

María Hilaria Altuzarra destaca también sus postres caseros. Desde el tiramisú hasta el brownie de chocolate, la crema de yogur con frutos rojos o la tarta de queso. «De diario nos centramos más en el flan o las cremas, que también son caseros».

En Ágora Lounge abarcan una amplia franja horaria; por ello en barra no faltan los pinchos, bocatitas y raciones. «El fin de semana contamos también con una carta de bocadillos». Habitualmente solo dan cenas los viernes, sábados y domingos. «El domingo, por ejemplo, preparamos muchas cenas para llevar».

Porque en este restaurante de Baños de Río Tobía buscan que quien entre en su local pueda comer como se hacía antaño: una cocina tradicional, como en casa.