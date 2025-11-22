Castañas. Al abrigo del frío que tardó en llegar
Asado, este fruto seco vuelve a convertirse en reclamo en las ciudades para ayudar a mitigar las bajas temperaturas, si bien su versatilidad permite consumirlo en cremas, acompañando a guisos o molido, como harina sin gluten, para utilizarlo a modo de espesante o para elaborar bizcochos y tartas
Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:34
La llegada del otoño en La Rioja se traduce en un recorrido por la belleza hipnótica de unos campos que han transformado sus colores verdes ... en los tan característicos ocres, marrones, pardos y rojizos de esta época. Los sabores frescos que coronan los cucuruchos de helados que contribuyen a mitigar el calor del verano dejan paso a otros cucuruchos, en esta ocasión llenos de castañas, que invitan a asirse férreamente y que permiten pasar el calor interior a las manos algo gélidas que acompañan al tiempo estos días. El olor a castaña asada aviva unos sentidos que ha costado despertar este año. Las colas frente a los habituales puestos en las calles, al igual que el frío, se han hecho esperar, y con ello se ha retrasado el consumo de este fruto seco, ya que la gente compra menos castañas cuando hace calor.
Desafortunadamente, la excepcionalidad del tiempo que podía pensarse que fuera algo puntual se está convirtiendo en algo mucho más recurrente, casi habitual. Las altas temperaturas se habían resistido a abandonarnos. Poco a poco han reclamado su espacio las lluvias y las tardes más frescas que se combaten gracias al reconfortante sabor dulce y terroso que caracterizan a las castañas asadas y su textura suave, aunque algo mantecosa.
La castaña, comenta Santiago Palacios, gerente de El Castañero –firma que lleva acercando este producto, a través de sus diferentes puestos de venta, desde 1982 y que está tratando de «recuperar una tradición casi perdida y milenaria»–, cuenta por una parte con el «estigma» de haber sido un producto «que mataba el hambre en muchas zonas cuando había hambrunas grandes en posguerra. Se la consideraba de segunda categoría». Pero el tiempo ha conseguido no solo acabar con esa mala fama y devolverla a un puesto de honor, ya que «es uno de los pocos productos con los que se puede alimentar perfectamente una persona».
De ahí que en los últimos años su consumo haya ido aumentando. Este alimento, que aporta un menor número de calorías en comparación con otros frutos secos, goza de interesantes particularidades, como sus propiedades saciantes, su alto contenido en fibra y vitamina B, además de ayudar a fortalecer los huesos. Nutricionalmente, reúne cualidades que lo sitúan como un aliado de la alimentación saludable.
Santiago Palacios tiene un soto de cincuenta hectáreas en Lugo, que mima con esmero para obtener la castaña de mejor calidad para ser posteriormente asada, «que es como nosotros la vamos a utilizar. Es decir, que se hagan bien, se pelen bien, que tengan buen sabor y que sean jugosas. Es el objetivo de nuestra empresa; dar siempre el mejor producto». Galicia es una tierra que se adapta muy bien a la producción de castañas y desde allí las trasladan a su almacén en Alesón, donde seleccionan los mejores ejemplares, se cortan y se envían a cada puesto para ser asadas.
No es el único modo de consumirlas. Una buena opción es pelarlas y cocerlas para preparar con ellas cremas y guisos, muy apetecibles estos días de frío, o para incluirse en recetas dulces: tartas, pastas, bizcochos o en el marron glacé (castaña confitada). También molida porque la harina de castaña no tiene gluten y es adecuada para las personas con celiaquía, y se puede emplear en elaboraciones dulces –bizcochos, creps, tartas...– y saladas, a modo de espesante.
Y esa versatilidad trae consigo un aprovechamiento más eficiente de cada una de las castañas que se producen en España. En este sentido, la selección final de la castaña persigue separar aquellas unidades menos recomendadas para ser asadas y destinarlas a otros fines. Así, Santiago Palacios explica que un porcentaje muy importante –de tamaño muy pequeño– van para fábrica; «hay otra parte que son más gordas y, por tanto, requieren de mayor tiempo para ser asadas y por este motivo se venden para consumo en fresco». El tamaño intermedio «es más jugoso; es la castaña que, además, tiene mayor sabor. La clave para obtener un buen resultado radica en contar con el fuego adecuado, el tiempo necesario y estar continuamente dándoles vuelta».
Una sequía quemerma la producción
«La sequía está influyendo mucho y está provocando un descenso de producción importante», comenta Palacios. A ello ha contribuido la oleada de incendios forestales que han afectado a Portugal y Galicia, comunidad que copa el mayor número de hectáreas dedicadas a este cultivo (más de 25.000 de las 38.472 hectáreas que se cultivan en España están en esa región, según datos del Ministerio de Agricultura de 2022, cuando se publicó la última estadística) y aglutina su mayor producción (160.000 toneladas de un total nacional que roza las 175.000). El suelo gallego reúne las condiciones óptimas. «El castaño es un árbol bastante sibarita. Le gusta un buen suelo, buen clima –templado, porque las heladas cuando está empezando a brotar las lleva mal, al ser un árbol muy sensible– y humedad». El castaño, que goza de gran longevidad, es un árbol que nace con mucha facilidad, «la misma con la que se seca», añade Palacios. Su floración comienza en primavera –mayo o junio– «y tira la castaña por estas fechas», recuerda. Este fruto seco, destaca, «es muy sano y la gente cada vez lo valora más, porque es un producto muy natural». No obstante, admite, el cliente también «es más exigente y busca un producto más selecto. Porque de lo contrario, lo deja de comprar».
