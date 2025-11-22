LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los puestos de castañas vuelven a dar vida a alguno de los rincones de la capital riojana F. Díaz

Castañas. Al abrigo del frío que tardó en llegar

Asado, este fruto seco vuelve a convertirse en reclamo en las ciudades para ayudar a mitigar las bajas temperaturas, si bien su versatilidad permite consumirlo en cremas, acompañando a guisos o molido, como harina sin gluten, para utilizarlo a modo de espesante o para elaborar bizcochos y tartas

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

La llegada del otoño en La Rioja se traduce en un recorrido por la belleza hipnótica de unos campos que han transformado sus colores verdes ... en los tan característicos ocres, marrones, pardos y rojizos de esta época. Los sabores frescos que coronan los cucuruchos de helados que contribuyen a mitigar el calor del verano dejan paso a otros cucuruchos, en esta ocasión llenos de castañas, que invitan a asirse férreamente y que permiten pasar el calor interior a las manos algo gélidas que acompañan al tiempo estos días. El olor a castaña asada aviva unos sentidos que ha costado despertar este año. Las colas frente a los habituales puestos en las calles, al igual que el frío, se han hecho esperar, y con ello se ha retrasado el consumo de este fruto seco, ya que la gente compra menos castañas cuando hace calor.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Castañas. Al abrigo del frío que tardó en llegar

Castañas. Al abrigo del frío que tardó en llegar