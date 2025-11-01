Buñuelos de calabaza: una elaboración típica de estas fechas, con una hortaliza
Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:51
-
Comensales
Cuatro
Categorías
Comida o cena
Ingredientes
-
Calabaza, harina, mantequilla, huevos, queso crema, agua, leche, aceite de oliva, sal, azúcar y canela
Preparación
-
Para elaborar buñuelos de calabaza típicos de estas fechas, se empieza por cocer la calabaza troceada para hacer una crema, y mientras se cuece la verdura, se pone a hervir agua en una cazuela, a la que se incorpora la mantequilla y la harina para ir formando la masa
Se remueve la mezcla hasta conseguir integrar los ingredientes y se pasa a un bol, donde se añaden los huevos de uno en uno sin ... dejar de remover.
Cuando se tenga la calabaza cocida, se pasará y se deshidratará la crema en una sartén, incorporando la leche y el azúcar a la mezcla.
En una sartén con abundante aceite se irán friendo los buñuelos y apartándolos a un plato con papel de cocina para que absorba el aceite.
Se mezcla la crema de calabaza con el queso y se van rellenando con ella los buñuelos utilizando una manga pastelera. Se pasan los buñuelos por azúcar y canela antes de servir y... listo para comer.
