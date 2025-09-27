Marqués de Murrieta. Una experiencia exclusiva

La exclusividad siempre ha sido un signo distintivo de Bodegas Marqués de Murrieta. Sus vinos, las visitas e incluso la experiencia gastronómica que propone está ... dirigida a vivir un momento incomparable y casi irrepetible, en el marco de una bodega centenaria y considerada una de las grandes cunas del Rioja, pero aún desconocida para muchos, incluso amantes riojanos del vino.

Ahora, la bodega logroñesa ha diseñado una experiencia enogastronómica –orientada a un público principalmente extranjero de muy alto poder adquisitivo que busca exclusividad, y también cierta intimidad– que permite disfrutar del vino y su entorno desde un ángulo diferente para aproximarse a Marqués de Murrieta con una perspectiva inusual.

El enoturista ha de saber, previamente, que visitar Marqués de Murrieta es también descubrir el origen del Rioja. Su fundador, Luciano Murrieta, aplicando los conocimientos aprendidos en Burdeos elaboró el primer vino fino de Rioja en 1852, buscando la máxima calidad con la intención de perdurar en el tiempo.

Desde el año 1983, la familia Cebrián-Sagarriga se encuentra al frente de Marqués de Murrieta. Una familia que ha llevado a la histórica bodega a cosechar grandes éxitos reputacionales, situándose entre las bodegas del mundo que más veces han obtenido 100 puntos Parker y logrando reconocimientos como el de 'Mejor Vino del Mundo' para Castillo Ygay 2010 por Wine Spectator o el de 'Mejor Bodega del Mundo' concedido por Great Wine Capitals.

En avión o helicóptero

Partiendo de esa premisa, el enoturista ahora debe saber que la experiencia diseñada por Marqués de Murrieta le permite una aproximación aérea a enclave llegando en avión privado o en helicóptero a la propia bodega, ubicada en la histórica Finca Ygay de 300ha, a pocos minutos de Logroño (y aún menos del aeropuerto de Agoncillo), y disfrutar así de las vistas únicas que ofrece sobrevolar el viñedo.

Una vez en tierra, y después de haber visto de cerca las cepas que nutren de uva a la bodega, el visitante se introduce en la historia del Rioja con un recorrido por edificios con más de un siglo de vida pero también a las nuevas instalaciones de elaboración y crianza que permiten, con la más moderna tecnología que hay en el mercado, elaborar vino de la forma tradicional y alumbrar vinos como Castillo de Ygay, nombrado el mejor vino del mundo.

El museo alberga piezas históricas y una de las colecciones de botellas más extensas del mundo

Después de abandonar esas instalaciones, el visitante realiza un paseo inmersivo en la historia del vino y del Rioja adentrándose en el museo, un espacio que alberga piezas históricas, una de las colecciones de botellas históricas más extensas del mundo y documentos clave para entender la historia del vino.

Alta gastronomía

La siguiente etapa de la nueva experiencia enogastronómica en Bodegas Marqués de Murrieta se desarrolla en torno a una mesa, en el comedor privado del Castillo de Ygay (S. XIX).

En este espacio, el chef de la bodega logroñesa Miguel Narro –formado al lado del cocinero pelaire, Francis Paniego antes de llegar a los fogones de Marqués de Murrieta– espera con un menú de alta cocina que podría firmar cualquiera de los cocineros con Estrella Michelin y servirse en muchas de las grandes casas de comidas que figuran en la Guía Roja, la más influyente del mundo gastronómico.

Se trata de un menú de 10 pases acompañado por una selección exclusiva de cinco de los mejores vinos de la bodega.

La experiencia de alta cocina consta de 10 pases maridados con otros tantos vinos exclusivos

El viaje gastronómico comienza con el icónico Champagne Gosset Grande Réserve, elaborado por la maison más antigua de la región de Champagne, y avanza a través de creaciones culinarias que celebran el producto y la técnica como el 'Carabinero Aromatizado en Vino y Coral a la brasa' o el 'Corte de Solomillo de Raza Sayaguesa al Horno de cepas de Mazuelo'.

La selección de vinos con los que maridan los platos servidos incluye referencias como Capellanía, Gran Vino Pazo Barrantes o el admirado Castillo Ygay, icono del vino español en todo el mundo y que ha recibido en 8 ocasiones los ansiados 100 puntos Parker.

En el diseño de esta exclusiva propuesta enogastronómica junto a Miguel Narro, ha trabajado una de las últimas incorporaciones realizadas en Marqués de Murrieta, el Head Sommelier, Roberto Ruiz de la Cuesta, que ha llegado a la bodega después de trabajar varios años junto al cocinero vasco Martín Berasategui con el objetivo de firmar unos maridajes a la altura de una gran referencia en vinos como es Marqués de Murrieta.

«Hemos creado algo que va mucho más allá del vino: una experiencia transformadora que representa todo lo que somos y todo lo que queremos ofrecer al mundo: excelencia, búsqueda de la perfección, alta gastronomía y equilibrio con el vino», destaca con indisimulado orgullo, Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, presidente de Marqués de Murrieta valorando la nueva propuesta enoturística y en concreto, la enogastronómica.