El paraíso riojano del cachopo

José Luis Román supo aprovechar la oportunidad que le llegó hace más de dos años y medio para hacerse con el restaurante-asador Señorío de ... Sotés. Fue casi un flechazo. Le gustó la decoración, la ubicación a los pies del Moncalvillo y el pueblo en sí, que le resultó muy acogedor. «Nos gustó muchísimo el local; era un restaurante con encanto», rememora. Él es de Hormilla –a apenas un cuarto de hora de distancia–, donde también había tenido negocio propio. «Llevo en hostelería toda la vida».

Enseguida se dio cuenta de que Sotés es un pueblo muy dinámico, a pesar de no llegar a los trescientos habitantes. El municipio continuamente está desarrollando actividades, fiestas temáticas... así que contar con este nuevo establecimiento dio un plus más de calidad a esta población del valle del Iregua.

Los datos ¿Dónde se encuentra? En la carretera de Hornos, 12, en Sotés.

Propuesta gastronómica Entre semana, menú del día. El fin de semana trabajan la brasa, con opciones de pescado y carne. Además, son especialistas en cachopo tradicional. El suyo ha sido elegido en 2024 y 2025 el mejor de La Rioja. Los viernes también ofrecen pinchopote.

Horarios De martes a jueves y domingos, de 10 a 15 horas; viernes y sábados, de 10 a 15 horas y de 20 a 22 horas (cenas bajo reserva). Lunes cerrado.

Teléfono de reservas En el 616 336 171.

Poder contar en el restaurante con un asador le ha permitido especializarse en las brasas. Ellas son, principalmente, las protagonistas de la propuesta gastronómica del local. «Trabajamos la chuleta de vaca madurada, el costillar, el solomillo, el chuletón o el entrecot. Es lo que más nos pide la gente. También pescado a la brasa como el bacalao y el rodaballo». Igualmente, entre las opciones que ofrecen se encuentra el cabrito a baja temperatura.

Pero, además, Señorío de Sotés goza de gran fama gracias a su cachopo. «De manera consecutiva, en 2024 y 2025, nuestro cachopo ha sido elegido como el mejor de La Rioja» (modalidad carne) en el Concurso Internacional Mejor Cachopo del Mundo que se celebra en Asturias. Presentarse a este certamen fue idea de Vanesa Fernández, cocinera asturiana que se encuentra al frente de los fogones del restaurante y que ha sabido aunar a la perfección la materia prima riojana con este plato tan típico de Asturias.

En ambas citas presentaron un cachopo tradicional, que lo preparan con ternera de La Rioja, jamón curado –doce meses en bodega–, queso de Cameros y salsa de queso Picón.

Menú del día

La amplitud de horarios permite, de la misma manera, trabajar los almuerzos y el vermú. Cuentan para ello con una barra, donde es posible pedir pinchos y raciones. «Hay callos, picadillo, tortilla de patata, alguna opción rebozada...», enumera.

«El fin de semana es cuando trabajamos mejor el asador. Generalmente, lo llenamos. Nos encontramos muy contentos por cómo estamos trabajando». También introducen alguna novedad en barra, como las banderillas de vermú. Y los viernes, además, se suman a la iniciativa del pinchopote en el pueblo.

En el Señorío de Sotés, José Luis Román busca acercar sus platos a todo el mundo. «De cara a un futuro próximo, estamos tratando de poder ofrecer más cosas preparadas para personas con algún tipo de intolerancia, sobre todo pensando más en las personas con celiaquía. Ya hemos empezado a realizar algunas elaboraciones con harinas sin gluten, como por ejemplo los cachopos que ya tenemos disponibles bajo reserva», concluye.