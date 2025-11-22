LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Luis Román, actual propietario del restaurante. Fotoprensa
Asador Señorío de Sotés

El paraíso riojano del cachopo

Junto a este plato tan típico de Asturias, ofrece una propuesta donde priman las elaboraciones en la brasa

Virginia Ducrós Sáenz

Virginia Ducrós Sáenz

Sábado, 22 de noviembre 2025, 08:34

Comenta

José Luis Román supo aprovechar la oportunidad que le llegó hace más de dos años y medio para hacerse con el restaurante-asador Señorío de ... Sotés. Fue casi un flechazo. Le gustó la decoración, la ubicación a los pies del Moncalvillo y el pueblo en sí, que le resultó muy acogedor. «Nos gustó muchísimo el local; era un restaurante con encanto», rememora. Él es de Hormilla –a apenas un cuarto de hora de distancia–, donde también había tenido negocio propio. «Llevo en hostelería toda la vida».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece una persona al precipitarse al vacío en Ribafrecha
  2. 2 Muere una niña de 6 años y otra de 4 ingresada en la UCI tras acudir a una clínica dental en Valencia
  3. 3 El invierno asoma con las primeras nevadas
  4. 4 Denuncian en Navarrete a un hombre por portar speed y un puño americano con sistema táser
  5. 5 Los alumnos del internado del Marqués de Vallejo se trasladarán a La Laboral
  6. 6

    La Rioja tiene tantas vacantes de empleo como parados
  7. 7 Primer caso de gripe aviar en La Rioja: una grulla muerta en los Sotos de Alfaro
  8. 8

    «Mi hijo solo pregunta por su maleta, quiere volver al internado»
  9. 9 Tragedia en Cangas del Narcea: dos muertos tras un derrumbe en la mina de Vega de Rengos
  10. 10

    Beltrán incluye a su candidatura del PR a los ex de Vinea, pero la formación pierde a 19 militantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El paraíso riojano del cachopo

El paraíso riojano del cachopo