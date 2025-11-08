Adobo filipino, un emblema de la cultura gastronómica filipina

En un cuenco, se combina el pollo o cerdo con el vinagre, la salsa de soja, el ajo machacado, los granos de pimienta negra y las hojas de laurel. Se puede marinar 30 minutos o hasta varias horas en el frigorífico para intensificar el sabor. En una olla grande se calienta una cucharada de aceite. Se dora la carne hasta que esté ligeramente caramelizada. Se añade la marinada (o directamente todos los ingredientes) a la olla con la carne dorada. Se lleva a ebullición. Una vez hierva, se reduce el fuego a bajo, se tapa la olla y se cocina lento. Si se usa pollo, cocina durante 25-35 minutos, o hasta que esté tierno y cocido, y la salsa se haya reducido ligeramente. En caso de usar cerdo, durante 45-60 minutos, o hasta que se deshaga fácilmente, y la salsa se haya espesado a tu gusto. Si la salsa está demasiado líquida al final de la cocción, se retira la carne y el laurel, se aumenta el fuego y se hierve fuerte la salsa hasta que reduzca. Se puede acompañar este plato con arroz blanco cocido

1/2 taza de vinagre de caña o vinagre blanco, 1/2 taza de salsa de soja, 6-8 dientes de ajo grandes, machacados gruesos, 1 cucharadita de granos de pimienta negra, 2-3 hojas de laurel y 1-2 cucharadas de aceite vegetal

El adobo no es solo un plato típico de Filipinas y la técnica culinaria más tradicional, es un verdadero emblema de su identidad y el ... reflejo de su historia gastronómica.

Su origen se remonta a mucho antes de que llegaran los españoles en el siglo XVI. Los filipinos usaban el vinagre y la sal como método de conservación y marinado, sobre todo para las carnes y los pescados. Al tener un clima tropical, este tipo de técnicas eran indispensables para poder conservar los alimentos y prolongar su vida útil, aprovechando así también el aporte de sabor. El ingrediente básico era el vinagre, normalmente de coco, palma o caña de azúcar.

A diferencia del marinado clásico castellano, en el adobo filipino se cuece el alimento en la propia marinada, absorbiendo así mayor sabor.

Con el tiempo, la receta evolucionó y se estandarizó, incorporando otros ingredientes, como la salsa de soja, el ajo o los granos de pimienta negra enteros.

El adobo es versátil y se prepara con diferentes tipos de carne (pollo, cerdo, ternera, calamar, incluso verduras), y cada familia o región tiene su propia versión secreta. Sin embargo, los elementos comunes son la carne guisada en una mezcla de vinagre, salsa de soja, ajo, granos de pimienta y hoja de laurel. Esta combinación crea un equilibrio perfecto entre lo salado, lo ácido y un toque especiado, con la carne tierna que se deshace en la boca.

Aporte nutricional

El adobo es un plato rico en proteínas de alta calidad, esenciales para la reparación de tejidos. Dependiendo de la carne utilizada (pollo, cerdo), puede variar el contenido de grasa. Optar por cortes magros de pollo (como la pechuga) o carne de cerdo con poca grasa puede reducir tanto el aporte calórico y como el de grasas saturadas.

El uso de vinagre no solo añade sabor, sino que también puede ayudar a la digestión y, en el caso del vinagre de manzana, aportar algunos probióticos. El ajo y los granos de pimienta son ricos en antioxidantes y compuestos bioactivos con propiedades antiinflamatorias. La salsa de soja, aunque contribuye al sabor umami, puede ser alta en sodio; es recomendable usar versiones bajas en sodio o moderar su cantidad.

Servido tradicionalmente con arroz, el adobo proporciona carbohidratos complejos para obtener energía sostenida.