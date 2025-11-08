LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Ración de adobo filipino decorado con una hojita de laurel. LR
La receta

Adobo filipino, un emblema de la cultura gastronómica filipina

Paula Fernández

Paula Fernández

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:55

  • Comensales

    Cuatro

Categorías

Comida o cena

Ingredientes

  • 1/2 taza de vinagre de caña o vinagre blanco, 1/2 taza de salsa de soja, 6-8 dientes de ajo grandes, machacados gruesos, 1 cucharadita de granos de pimienta negra, 2-3 hojas de laurel y 1-2 cucharadas de aceite vegetal

Preparación

  • En un cuenco, se combina el pollo o cerdo con el vinagre, la salsa de soja, el ajo machacado, los granos de pimienta negra y las hojas de laurel. Se puede marinar 30 minutos o hasta varias horas en el frigorífico para intensificar el sabor. En una olla grande se calienta una cucharada de aceite. Se dora la carne hasta que esté ligeramente caramelizada. Se añade la marinada (o directamente todos los ingredientes) a la olla con la carne dorada. Se lleva a ebullición. Una vez hierva, se reduce el fuego a bajo, se tapa la olla y se cocina lento. Si se usa pollo, cocina durante 25-35 minutos, o hasta que esté tierno y cocido, y la salsa se haya reducido ligeramente. En caso de usar cerdo, durante 45-60 minutos, o hasta que se deshaga fácilmente, y la salsa se haya espesado a tu gusto. Si la salsa está demasiado líquida al final de la cocción, se retira la carne y el laurel, se aumenta el fuego y se hierve fuerte la salsa hasta que reduzca. Se puede acompañar este plato con arroz blanco cocido

El adobo no es solo un plato típico de Filipinas y la técnica culinaria más tradicional, es un verdadero emblema de su identidad y el ... reflejo de su historia gastronómica.

