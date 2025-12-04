La zarzuela llega al Bretón de Logroño el domingo con 'La del Manojo de Rosas' La programación del teatro incluye este viernes la obra 'Los hermanos' y el sábado se representará 'Parejas imperfectas'

El Ciclo Nacional de Zarzuela de la CLA Pepe Eizaga ofrece este domingo, a las 20.00 horas, en el teatro Bretón de los Herreros de Logroño la representación de 'La del Manojo de Rosas', con una duración de dos horas, música de Pablo Sorozábal y libreto de Anselmo C. Carreño y Francisco Ramos de Castro.

Se trata de una obra que se desarrolla en una plaza del Madrid castizo. Narra la historia de un señorito que finge ser mecánico, Joaquín, y un aviador llamado Ricardo. Ambos son pretendientes de Ascensión, la propietaria de la tienda de flores 'La del Manojo de Rosas'.

En su estreno, en 1934 en el teatro Fuencarral, tuvo un gran éxito y a día de hoy está considerada una de las piezas más representativas del género de la zarzuela española. Calificada como sainete lírico en dos actos, se divide en seis cuadros.

'La del Manojo de Rosas' supuso el salto del maestro Sorozábal como compositor del género lírico. El autor nacido en San Sebastián combina en este trabajo sonidos populares como el pasodoble, la habanera o el chotis, además de la farruca y el fox-trot, para crear un espectáculo convertido en un clásico.

Por otro lado, el programa del teatro Bretón logroñés incluye este viernes, a las 20.00 horas, la obra teatral 'Los hermanos', dirigida por Chiqui Carabante con adaptación de Josu Eguskiza. Está protagonizada por Pepón Nieto, Eva Isanta, Cristina Medina, Belén Ponce de León, Josu Eguskiza, Mané Solano y Jasio Velasco y tiene una duración aproximada de 1 hora y 25 minutos.

El sábado, también a las 20.00 horas, se representará en el Bretón 'Parejas imperfectas', obra que trata los temas de discapacidad física, moral y emocional, calificada como una mezcla de drama y comedia. Tiene una duración aproximada de 1 hora y 20 minutos y está progatonizada por Lola Baldrich, Toni Cantó, Mirela Balic y Marco Mayo. La versión y dirección corre a cargo de Bernabé Rico.

Titulada 'Cost of living' en su versión original, su autora, Martyna Majok (dramaturga estadounidense nacida en Polonia) ganó el Premio Pullitzer de Teatro en 2018 por esta obra.

