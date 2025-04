Los Yankos, Los Átomos y Jacinto Salazar actúan el sábado para Proyecto Hombre

Sanda Sainz logroño. Jueves, 10 de abril 2025, 18:15 Comenta Compartir

La agenda de conciertos en directo de Logroño ofrece diferentes propuestas, comenzando este viernes, a las 20.00 horas, con la actuación de Karina Romina en La Gota de Leche. Una artista con un repertorio en el que canta desde la música rumana, hasta los grandes temas de los 80, 90 y 2000, en inglés y castellano.

Flying Ladies (punk rock) está de enhorabuena. La banda riojana cumple 20 años y publica nuevo disco, 'Gran simulador'. Lo celebra con un directo en la sala Fundición, este viernes, a las 22.00 horas. Raiser (hardcore-punk) calentará al público.

En el Stereo Rock & Roll Bar tocará el cuarteto de rock and roll madrileño The Bank Robbers y la banda de rock urbano y punk de Logroño Protocolo Snob, a las 22.00 horas.

El sábado, en sesión vermú, a las 13.00, estarán en la Fundición Camellos, conjunto nacido en Madrid y los alfareños Mil Córdobas.

Los Yankos, Los Átomos y Jacinto Salazar protagonizarán el concierto benéfico de Proyecto Hombre en el auditorio municipal, a las 19.30 horas.

A las 22.00, el grupo de Guipúzcoa John Dealer & The Coconuts traerá al Stereo su nuevo disco 'It's On' y el cartel se completará con Stupid Fuckin People con integrantes curtidos en formaciones como Señor No, La Banda Trapera del Río, Astrozombies, Escombro y The Wizards.

Para finalizar la semana, el domingo la sala Negra ofrecerá el espectáculo musical 'Bailá, vení, volá', del dúo Le Tango Noir, a las 12.30 horas.

A las 13.00 horas, Miguel Jiménez y Amigos ambientarán en el escenario de la Fundición la feria de abril con sus ritmos flamencos.

Al Stereo llegará Ken Stringfellow (The Posies, REM, Big Star), músico y productor, con su 'Circuit Breaker Tour'. Ha colaborado con una larga lista de artistas de primer nivel y en más de 400 álbumes. Primero actuará Edu Errea, a las 18.30 horas, guitarrista, cantante y compositor navarro que presentará su disco 'I Became What I Hate', intimista y con aire de 'rock americano'.