Vulcano. T. B.

'Vulcano' hace teatro a partir de cenizas para cuestionar el relato

La obra, que se presenta en el Bretón, es fruto del encuentro creativo entre la dramaturga Victoria Szpunberg y la directora Andrea Jiménez

J. Sainz

J. Sainz

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 09:53

¿Cómo se narra un trauma? 'Vulcano', que se representa hoy en el Bretón (a las 20.00 horas) dentro del Festival de Teatro de Logroño, es la historia de una familia que intenta superar un trauma pasado, el incendio con consecuencias trágicas ocurrido en su edificio. La llegada inesperada de una reportera y su interés por el relato familiar generara un cambio sustancial en el vínculo entre ellos. La mirada de este personaje externo alterará el orden de lo doméstico, provocando en el resto de personajes una competencia por acaparar el protagonismo.

'Vulcano' es también el fruto del encuentro artístico, personal e intelectual entre su autora, Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, y Andrea Jiménez, su directora, que se gestó durante la creación de 'Mal de coraçon' en el Teatre Nacional de Catalunya en 2023.

«Ya entonces –cuenta la segunda– compartimos el deseo de explorar los límites entre la dramaturgia y la dirección buscando una metodología de trabajo que permitiese un encuentro real entre nuestras dos miradas. Por eso proponemos aquí un proceso híbrido que combina escritura de texto y teatro de creación, en una búsqueda por generar un teatro radicalmente vivo y lúdico atravesado por el cuidado de la palabra y el vuelo dramatúrgico».

El resultado, montado por Cassandra Projectes Artístics, lo llevan a escena Pilar Bergés, Iván López Ortega, Albert Ribalta, Eneko Sagardoy y Macarena Sanz. Su trabajo cuestiona la veracidad de los relatos que creamos, especialmente cuando están vinculados a un hecho doloroso.

