«Me he vuelto a sentir en la cofa del atunero» Domingo, 15 septiembre 2019, 23:25

Nunca fue fácil seguir la pista a este vasco de Bermeo hasta hace dos años y medio, cuando se jubiló y se amarró definitivamente a tierra. Antes había que ir a buscarle al archipiélago de Kiribati, al de Tokelau, ambos en Oceanía, a las Islas Marshall, en Micronesia, o a las Marquesas, en la Polinesia Francesa. Siempre diez grados arriba o abajo del Ecuador, que es donde se encuentran las autopistas de los atunes en sus largas migraciones. Juan Pedro Aguirre estaba habituado a recorrer el mundo al mando de alguno de los tres barcos que estrenó durante su carrera como patrón. El más grande, de 188 metros de eslora y una tripulación de 35 personas, con los que llevó a cabo campañas de hasta tres meses sin desembarcar para capturar 2.400 toneladas de pescado.

Desde que se cortó la coleta, en 2016, no había vuelto a salir a navegar y cuando ha subido al puente 14 del 'MSC Seaside' -su primer barco de crucero- se ha asomado al balcón de su camarote y ha contemplado el mar desde una altura de cerca de 30 metros, «me he vuelto a sentir como en la cofa del atunero», confiesa feliz como un chaval. «Desde tierra también impone, aunque en tecnología el nuestro le barría», se apresura a matizar. La emoción azul se la debe a su hija, Izaskun, que un gélido día gris de febrero se lanzó a organizar el viaje para ella, su padre y su madre, Jaione Rentería, después de ver en la tele un programa de viajes dedicado al Caribe. «Ya les he dicho que después de esta, igual termino haciéndome crucerista. Amanecer cada día en un sitio diferente es un lujo», avisa muy en serio.