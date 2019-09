«Me vistieron de época y me cambiaron el pelo» Millán de Benito Bailarín y actor Á. A. LOGROÑO. Domingo, 29 septiembre 2019, 13:40

Ya nos tiene ganados con Billy Elliot y pronto lo hará en su papel de Hernán Cortés niño, del que habla con desparpajo en esta entrevista, vía telefónica, y recién terminada su jornada escolar. Está exultante.

- ¿Cómo fue la experiencia en Trujillo?

- Estuvimos cinco días rodando, aunque antes tuvimos muchos ensayos. La mayor parte de las escenas se grabaron en Trujillo, pero también estuvimos en Cáceres. Se supone que Trujillo era Medellín, la ciudad donde nació Hernán Cortés.

- ¿Te resultó fácil meterte en el papel? ¿Qué escenas rodaste?

- Él pasaba mucho tiempo en la calle y con mi edad ya soñaba con ser aventurero. Jugaba mucho a peleas con su primo Sandoval, que también fue conquistador, y eso es lo que me tocó hacer. Me vistieron de época, me cambiaron el pelo y me pusieron la cara y las manos como si las tuviera sucias. Luego salía una chica joven que era la que le gustaba de niño. Me tuve que aprender varios diálogos.

- ¿Cómo te ofrecieron el papel?

- Vinieron al musical, me vieron y me propusieron hacer un cásting para Hernán Cortés y, bueno, después de pensarlo, me animé porque me parecía interesante probar otra faceta. En la prueba estuve solo y consistió en leer los textos de la serie delante de una cámara.

- Eres el protagonista del musical que triunfa en Madrid, pero ¿pese a todo pasaste nervios?

- Los nervios siempre están ahí. Pero me gusta que estén, son buenos. Me gusta salir con mariposas en el estómago. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado. En un rodaje todo es más íntimo porque las cámaras están más cerca, mientras que en el escenario lo que tienes delante es el público y la sensación es más interesante.

- Billy Elliot ha regresado ahora en septiembre por la puerta grande. Con el teatro lleno en todas las funciones ¿Cómo lo estás viviendo?

- Estoy muy contento. Es muy emocionante cuando terminamos y la gente se pone de pie.

- ¿Y qué te dicen tus compañeros de Logroño?

- Están muy contentos y me viene muy bien su apoyo. No dejan de darme ánimos. Solemos hablar y les cuento todo lo que estoy haciendo aquí en Madrid.