Un vistazo a las entrañas del ser humano Obra de Miguel Scheroff de la serie 'Descarnados'. :: estudio 22 El pintor jienense Miguel Scheroff expone 'Una crudeza parsimoniosa', hasta finales de marzo en Estudio 22 E.E. LOGROÑO. Sábado, 19 enero 2019, 00:03

Las pinturas de Miguel Scheroff (Navas de Tolosa, Jaén, 1988) entran por los ojos y, a través de la piel, nos introduce en las entrañas del ser humano, literalmente. El suyo es un arte de contrastes; de vida y muerte, sensibilidad y dramatismo, belleza y fealdad, de lo mejor y peor que es capaz el ser humano. «Es lo que veo hoy en día -explica el autor- donde la belleza se contrapone con la tragedia, y por vivir en este mundo yo me considero igual, un hombre de contrastes. Me he criado en una generación a la que se nos ha prometido muchas cosas y luego hemos visto que la realidad era otra. Soy un poco producto de ese desencanto de la generación milenial».

El contrapunto también asoma al título de su exposición 'Una crudeza parsimoniosa', que durante este primer trimestre del año se puede visitar en Estudio 22. En ella reúne retratos de diferentes formatos y momentos de su trayectoria, protagonizados por cabezas humanas, de animales y de iconos religiosos, donde el hiperrealismo descarnado y un detallismo incluso repulsivo se conjuga con una belleza hipnótica y fascinante. «En los retratos la mirada es muy luminosa, actúa casi como un imán, mientras que alrededor se ve al fealdad de la piel o la crudeza de la carne. Juego a contraponer la repulsión con el magnetismo de la belleza», apunta el artista.

Bajo la piel, pelo, plumas, músculos, fibras, venas, vísceras... de las criaturas de Scheroff subyace el debate y la reflexión. Un debate «para intentar llegar a un entendimiento con la propia naturaleza», comenta este animalista declarado. Y una reflexión sobre esos complejos humanos que nos llevan a enfrentamientos absurdos, desviándonos de los verdaderos valores. Convencido del poder transformador del arte, Scheroff pinta para mejorar el mundo.