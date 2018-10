LA MISMA VIEJA HISTORIA Miércoles, 17 octubre 2018, 23:02

Jackson decía que la música son básicamente 12 notas entre cualquier octava, 12 notas que en la octava se repiten. Es la misma historia de siempre contada una y otra vez. Todo lo que un artista puede ofrecerle al mundo es cómo interpreta esas 12 notas». Desde 1937, cuando William Wellman filmó la primera adaptación del encuentro entre una estrella de cine decadente y el bloque de mármol que cincelaría antes de que la industria corrompiese una fulgurante historia de amor condenada al fracaso, Hollywood ha vuelto infinitas veces a la fuente de la que bebe Bradley Cooper para rescatar la misma vieja historia que dio origen a la que es considerada su versión más canónica.

Haciéndolo explícito, Cooper no solo no ahuyenta las comparaciones sino que reconoce que el arco de tonos y semitonos con el que reescribe a los personajes que antes interpretaron Kris Kristofferson, James Mason, Barbra Streisand o Judy Garland apenas admite variaciones más allá de pequeños retoques necesarios para incardinarlos en la maquinaria del espectáculo contemporánea. Esta voluntad de no violentar la tradición y el respeto escrupuloso hacia una línea melodramática de corte clásico hablan de un director que con su debut persigue la quimera de encajar en lo que los espectadores estadounidenses entienden como el molde de la «gran película americana».

El peso de Clint Eastwood, que finalmente termina haciéndose cuerpo a través de un Sam Elliott al que el protagonista reconocerá como su ejemplo y verdadero padre, no ahoga la personalidad de un director que proyecta su mirada renovadora merced al enérgico trabajo de cámara de Matthew Libatique. Las reflexiones sobre el infierno de la fama y el estrellato de los que Cooper habla con voz propia envuelven una historia que pierde consistencia a medida que el montaje tiene que aligerar la narración para culminar en alto con un solo que acredita a Lady Gaga como una actriz muy a tener en cuenta.