«El vídeo muestra que la chica fue narcotizada y fuerzan su voluntad» Unas 300 personas se manifiestan en el Ayuntamiento de Callosa d'Ensarria para rechazar la agresión sexual. :: Morell / Efe El letrado de la joven de 19 años pedirá las máximas penas para los cuatro sospechosos de la agresión grupal J. A. MARRAHÍ / EFE Martes, 8 enero 2019, 00:47

valencia. Penas de cárcel que, en suma, podrían rondar los 60 años de prisión. A esto pueden llegar a enfrentarse los cuatro jóvenes a los que ya se compara con La Manada de Pamplona, detenidos por la supuesta agresión sexual en grupo a una joven de 19 años en Callosa d'En Sarrià y Benidorm (Alicante). El abogado de la víctima, Francisco González Fernández, confirmó ayer a Las Provincias que prepara un escrito contra los sospechosos en el que los va acusar de «agresión sexual completa» por un hecho que califica como «repugnante». Y buscará la máxima pena.

Según el letrado, la chica estaba «tan narcotizada que no tiene un recuerdo claro de los hechos». Para evitar empeorar su estado emocional ha pedido a la familia que no tenga acceso al vídeo que presuntamente realizó uno de los sospechosos. «Ella sabe lo que ocurrió, pero no tiene las imágenes en la cabeza» y considera prioritario evitar una «victimización secundaria».

En opinión del abogado, esa grabación muestra unos hechos «tan explícitos que poco más hay que instruir». Es decir, considera el vídeo una prueba clave y con un peso suficiente como para lograr la condena de los detenidos, de entre 19 y 24 años y actualmente en prisión provisional. González califica de momento los hechos como una «agresión sexual completa con delito continuado». Lo sustenta en que son cuatro los presuntos agresores «y son copartícipes y cooperadores necesarios del delito de los demás».

El abogado de la víctima estima que su petición de cárcel para los sospechosos será de, al menos, 15 años de cárcel para cada uno de los jóvenes sospechosos.

El letrado comprende que las pruebas aportadas son muy consistentes y el vídeo «deja claro que fuerzan la voluntad» de la joven víctima. Además, destaca que los hechos fueron denunciados por la madre y la hermana de uno de los detenidos, es decir, fueron sorprendidos en plena comisión del presunto delito sexual. «In fraganti», resume el letrado. Según fuentes próximas al caso, la hermana estaba en la planta superior de la casa donde se hallaba la víctima y, al bajar al sótano, se encontró a los cuatro jóvenes junto a la chica, desnuda de cintura para abajo.

La instrucción del caso se encuentra ya en manos del juzgado de instrucción 4 de La Vila Joiosa. En estos momentos la investigación pasa necesariamente por el informe toxicológico solicitado para aclarar si la víctima fue drogada, antes de la agresión sexual, con alguna sustancia distinta al alcohol.

Tanto los testigos como los primeros agentes que asistieron a la joven observaron en ella signos de desorientación que son compatibles con la posibilidad de haber sido narcotizada. El resultado del informe toxicológico puede tardar hasta dos meses.

Por otra parte, más de trescientas personas se concentraron ayer junto al Ayuntamiento de Callosa d'En Sarrià para expresar su repulsa a la supuesta agresión sexual.