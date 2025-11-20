'La vida es sueño', en Logroño y en ucraniano La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) presenta esta singular versión de la obra maestra de Calderón en la sala Gonzalo de Berceo, este jueves a las 19.30 horas

La sala Gonzalo de Berceo levanta este jueves su telón a una versión muy especial de 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca, estrenada hace un año en el Teatro Nacional de Kiev por actores ucranianos. Aquel día no sonaron las alarmas aéreas en la capital de Ucrania y la función se pudo representar de principio a final.

Ese mismo montaje llega ahora a Logroño (subtitulado) de la mano de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y con el apoyo del Gobierno regional y del Ayuntamiento logroñés. La cita es este jueves a las 19.30 horas y las entradas, gratuitas, se pueden retirar en el portal www.entradas.com o en la taquilla del teatro desde una hora antes del inicio de la representación.

Esta versión de la obra maestra de Calderón de la Barca está interpretada por nueve actores ucranianos, que junto a cuatro técnicos y el director Oleg Zamiatin han salido de Ucrania, por primera vez en tres años, para representar el montaje en nuestro país. Sobre un austero escenario nos hablan de una nación (Polonia) en riesgo de ser sometida por un ducado (Moscovia) ante la posibilidad de que un mal gobernante pueda ser sustituido por un gobierno extranjero que lo tutele. Un argumento muy próximo a la actual situación que se vive en Ucrania. Un país que, como Segismundo, reflexiona sobre si su dolor es verdad o sueño, y reafirma su voluntad de resistir desde la cultura.

La idea de poner en marcha esta versión de 'La vida es sueño' partió de la embajada de España en Ucrania y la Agencia Española de Cooperación, cuando las instituciones ucranianas intentaban retomar la actividad cultural al inicio de la contienda. Y para ello se contó con dos de los mayores expertos en el teatro del Siglo de Oro, el director de escena Ignacio García (en su día al frente de Voces de la Lengua) y el dramaturgo José Gabriel López Antuñano.

